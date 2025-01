A veszély elhárítása érdekében rendőrségi művelet keretében tűzszerészek is a helyszínre érkeztek, akik ellenőrzött robbnatásokat hajtottak végre, végül azonban nem találtak veszélyes tárgyat és befejezték az akciót.

A Scotland Yard arról tájékoztatott, hogy az incidens során a világ legdrágább, a brit királyi családnak is dolgozó divatszabóságairól közismert Savile Row utcát is kiürítették, valamint a szintén luxusboltokkal felsorakoztató New Burlington Streetet is. Szintén evakuálni kellett a Piccadilly Circus és az Oxford Street között húzódó, szintén exkluzív luxusüzletekkel szegélyezett Regent Street egy szakaszát.

A rendőrség ismertetése szerint elővigyázatossági okokból több ellenőrzött robbanást is végrehajtottak, ám a művelet során arra jutottak, hogy a gyanúsnak vélt járműben nincs veszélyt jelentő tárgy vagy anyag – írja az MTI.

A tájékoztatás nem tért ki arra, hogy a jármű pontosan hol állt és mi adott okot a nagyszabású biztonsági műveletre.