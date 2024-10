Október 24-én ért véget a NATO Steadfast Noon nukleáris hadgyakorlata. Miről szólt ez a seregszemle?

Csiki Varga Tamás (Cs.V.T.): Ez egy 2003 óta minden évben megrendezett esemény, ami idén október 14-24 között zajlott 13 ország légierejének – 60-nál több repülőgépe és mintegy kétezer katonája – részvételével Belgium, Hollandia, Dánia, Nagy-Britannia és az Északi-tenger légterében. A NATO nukleáris elrettentésének gyakorlati demonstrációját jelenti, mint minden hagyományos katonai erőket mozgató hadgyakorlat is: a tagállamok nem készülnek senkit megtámadni, hanem védelmi műveleti forgatókönyveket hajtanak végre.

NATO-gyakorlat a Ramstein amerikai légibázison 2024. június 6., Egy F-35-ös vadászrepülőgép száll fel a nemzetközi hadgyakorlat során Kép: Getty Images

Az észak-atlanti szövetségen belül az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország rendelkezik atomfegyverekkel, valamint a hidegháború óta öt európai államban állomásoztatnak kis darabszámban amerikai taktikai nukleáris fegyvereket: összesen mintegy 100 darab B61 típusú, repülőgépekről bevethető úgynevezett gravitációs bombát Belgiumban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában és Törökországban.

Ezek a bombák változó hatóerejűek, becslések szerint 0,3–340 kilotonna közötti robbanóerővel. (Összehasonlításképpen: a hirosimai atombomba 16 kilotonna, a nagaszaki pedig 21 kilotonna hatóerejű volt). A Steadfast Noon alkalmával azt gyakorolják a résztvevő európai országok légierői, hogy az amerikaiakkal együttműködve hogyan tudnának közös hadműveleteket folytatni.

Kik vettek részt a gyakorlaton?

Cs.V.T.: A résztvevő országok: Belgium, Dánia, Görögország, Lengyelország, Románia és Törökország F-16-os vadászrepülőkkel, Csehország JAS-39 Gripenekkel, Finnország F-18-asokkal, Németország és Olaszország Tornado vadászbombázókkal, Hollandia, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok pedig F-35-ösökkel.

Ezek a típusok mind alkalmasak arra, hogy részt vegyenek a NATO nukleáris képességmegosztásában, azaz a nukleáris elrettentés jegyében taktikai atomfegyvert hordozhatnának. Fontos azonban, hogy ilyen hadgyakorlatokon sosem szerelik fel a nukleáris tölteteket a repülőgépekre, azok továbbra is a raktárakban maradnak, csupán a harceljárásokat, a többnemzeti együttműködést gyakorolják a résztvevő repülőgépek.

Ennek részeként nemcsak ezek a repülőgépek, hanem felderítő, légi utántöltő és elektronikai hadviselésre képes repülőgéptípusok is részt vettek a gyakorlaton a földi kiszolgáló légibázisok személyzete mellett, mert így teljes körű a műveleti követelmények és a feladatok szimulálása.

Lehet „elrettentés”, és nem katonai fenyegetés egy hadgyakorlat célja? Oroszországgal szemben nem jelentenek az ilyen gyakorlatok fenyegetést?

Cs.V.T.: Az elrettentés azt jelenti, hogy erőt mutatunk. Olyan erőt, ami elég félelmetes ellenfél képét festi le, akit nem lenne érdemes megtámadni, mert katonai erővel is meg tudja védeni magát. A nukleáris elrettentés ennek egy speciális formája, hiszen nem robbantgat senki atombombákat annak bemutatására, hogy milyen pusztító eszközökkel rendelkezik, csak azt mutatják be, hogy szükség esetén képesek lennének alkalmazni.

A Saab JAS-39C Gripen az angliai Fairfordban a Royal Military Air Tattoo rendezvényen 2023. július 15-én Kép: Getty Images

Egy erős hagyományos haderővel rendelkező országot, vagy egy nukleáris hatalmat, mint Oroszország, hatásosan csak nagy pusztító erejű – például nukleáris – fegyverrel lehet elrettenteni a katonai erő alkalmazásától. Ez az elrettentés pedig kölcsönös: az orosz haderő is rendszeresen végrehajt különböző hadgyakorlatokat, hogy erőt mutasson kifelé.

Annak érdekében, hogy a hadgyakorlatokat ne érzékeljék fenyegetésként, hónapokkal előre nyilvánosan bejelentik, hogy pontosan mikor, milyen térségben, milyen erőkkel és eszközökkel, milyen céllal fognak gyakorlatozni – és erről a közvetlen katonai és diplomáciai csatornákon is tájékoztatják Oroszországot (és mindenki mást is).

A Steadfast Noon 2024-et Oroszországtól távolabb fekvő térségekben hajtják végre, mert nem provokálni, csak figyelmeztetni akarják az orosz politikai és katonai vezetőket: szükség esetén a NATO-tagállamok megvédenék egymást, végső esetben nukleáris fegyverekkel is.

De mindkét fél tisztában van azzal, hogy egy nukleáris háborút nem lehetne megnyerni egymás ellen. A hidegháború egész története azt mutatta meg, hogy a kölcsönös elrettentés működik, ezért nem kell ma sem tartani atomháborútól, még ha sokan ezzel is ijesztgetnek. Amit látunk és hallunk, az az elrettentés a gyakorlatban, és nem háborús készülődés a másik fél megtámadására.

Nem lehet egy ilyen gyakorlatból véletlenül sem háború, mondjuk egy baleset vagy rossz döntés nyomán?

Cs.V.T.: Azon túl, hogy a NATO-hadgyakorlatokról előre tájékoztatják Oroszországot, élőben is fennáll a folyamatos kapcsolattartás a katonai parancsnokságok, vezetők között – többek között a hidegháborúból is ismert „forró dróton” keresztül. Ha történne egy baleset, mondjuk lezuhan egy repülőgép, azonnal tudják értesíteni az orosz felet is. Mivel éles fegyvert a gépek nem hordoznak, valós eszkalációs veszélyt sem jelent a gyakorlat.