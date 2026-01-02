Kína január 1-jétől eltörölte a fogamzásgátló gyógyszerek és eszközök három évtizede érvényben lévő adómentességét, hogy fellendítse a csökkenő születési rátát. Az óvszerekre és a fogamzásgátló tablettákra most 13 százalékos hozzáadottérték-adó vonatkozik, amely a legtöbb fogyasztási cikkre vonatkozó standard kulcs – írta a Reuters.

Kína népessége 2024-ben harmadik éve egymás után csökkent, és a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a visszaesés folytatódni fog.

Kína tavaly mentesítette a gyermekgondozási támogatásokat a személyi jövedelemadó alól, és gyermekgondozási támogatást vezetett be, miután 2024-ben egy sor „termékenységbarát” intézkedést hozott, például arra ösztönözte a főiskolákat és egyetemeket, hogy hogy az oktatás folyamán pozitív fényben tüntessék fel a házasságot, a szerelmet, a termékenységet és a családot.

Kína születési rátája évtizedek óta csökken az 1980 és 2015 között végrehajtott egygyermekes politika és a gyors urbanizáció eredményeként.

A gyermekgondozás és az oktatás magas költségei, valamint a munkahelyek bizonytalansága és a lassuló gazdaság szintén sok fiatal kínait eltántorított a házasságkötéstől és a családalapítástól.