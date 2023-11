A kínai elnök azt szeretné, ha még több francia cég fektetne be az országban, és reméli, hogy Franciaország tisztességes és a diszkriminációtól mentes üzleti környezetet biztosít a kínai cégek számára. Erről Hszi Csin-ping hétfőn beszélt Emmanuel Macron francia államfővel telefonon.

A kínai állami televízió beszámolója szerint Hszi a kapcsolatok megerősítése céljából beszélt a francia elnökkel, miután utóbbi április elején hivatalos látogatást tett Kínában.

Kína továbbra is kész fenntartani a magas szintű kereskedelmi kapcsolatokat a francia féllel - mondta Hszi, és üdvözölte hogy egyre több francia termék jelenik meg a kínai piacon. Arról is beszélt, hogy Kína hajlandó megerősíteni az együttműködést Franciaországgal az ENSZ-ben és más nemzetközi szervezetekben is. Novembertől Kína vette át az ENSZ Biztonsági Tanácsának soros elnöki tisztségét.

A világ második legnagyobb gazdaságának vezetője arra is kérte Franciaországot, hogy vállaljon szerepet a pozitív Kína-EU kapcsolatok elősegítésében.

Kínának és az Európai Uniónak továbbra is partnereknek kell maradniuk a kölcsönösen előnyös együttműködés érdekében

– mondta Hszi a telefonbeszélgetés során.

Kínai befektetéseket szorgalmazott Franciaországban a francia gazdasági miniszter Bruno Le Maire Pekingben további kínai befektetéseket sürgetett. Bővebben >>>

A két vezető a Gázai övezeti háborúsról is egyeztetett.

Egyetértettek abban hogy mindenképpen el kell kerülni a helyzet még rosszabbra fordulását, különös tekintettel egy még súlyosabb humanitárius válság elkerülésére.

Kína ellen már több európai ország is panaszt tett, mert szerintük átláthatatlanok a törvényi szabályozások a külföldi vállalatokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság szerint pedig veszélyeztetik az európai autóipart az olcsó kínai elektromos autók.