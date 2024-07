Ugyan a demokraták jelöltje, a jelenleg is elnök Joe Biden korábban jelezte, hogy esze ágában sincs visszalépni a jelöltségtől, a táborát igencsak megosztotta az első elnöki vitán mutatott szereplése, miközben a republikánus oldalt lényegében összekovácsolhatta a Trump elleni merénylet.

A Politico cikke szerint ez olyannyira igaz, hogy a korábbi házelnök Nancy Pelosi egyenesen meg van győződve arról, hogy Biden veszíteni fog a választásokon, ezért úgy dönthetett, hogy a saját kezébe veszi az irányítást.

A lap úgy tudja, hogy Pelosi már az elnöki vita óta dolgozik a színfalak mögött azon, hogy más kerüljön Biden helyére. A cikk szerzője, Jonathan Martin a volt házelnök egyik kollégájára hivatkozva úgy fogalmaz, hogy Pelosi nemrég nyíltan beszélgetett Hakeem Jeffries kisebbségi vezetővel.

Nem sokkal ezután Jeffries a demokrata törvényhozóknak címzett levelében azt írta, hogy négyszemközt beszélt Bidennel. A levél szerint közvetetlenül kifejezte a felismerések, a szívből jövő meglátások és az előre vezető útra vonatkozó következtetések teljes skáláját, amelyeket a frakció az együtt töltött idejük során megosztott. Mindebből azonban nem derül ki, hogy a frakció félreállítaná-e a jelenlegi amerikai elnököt.

BREAKING: In a new letter to House Democrats, Leader Hakeem Jeffries says he met in person with President Biden last night and “expressed the full breadth of insight, heartfelt perspectives and conclusions about the path forward that the Caucus has shared in our recent time… pic.twitter.com/bvl5MYTnSO