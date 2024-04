Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

„A közel-keleti konfliktus kiterjedése súlyos veszélyt jelent a világ és így Magyarország biztonságára is. Ezért ma délutánra összehívtam a Védelmi Tanácsot!” – írta ki vasárnap reggel hivatalos Facebook-oldalára Orbán Viktor kormányfő, reagálva a szombat esti, vasárnap hajnali izraeli háborús helyzetre.

Bár ez egyelőre nem megerősített információ, nagy eséllyel bejelentés várható az ülést követően.

Vége a dróntámadásnak: szinte mindet lelőtték

A legutóbbi hírek szerint Izrael azt állítja, hogy az iráni drónok és rakéták 99 százalékát lelőtte – írja az Ynet magas rangú izraeli tisztviselőkre hivatkozva, akik azt is állítják, hogy az iráni támadás Izrael részéről határozott választ követel, ami hamarosan meg is fog történni.

Az Irán által indított drónok egy részét az amerikai erők lőtték le, még kívül Izrael területén, ahogy a brit légierő is részt vett a drónok elfogásában, illetve több tucat drónt lőtt le a jordániai légierő – számolt be a Sky News.

Irán több mint 200 drónt, illetve rakétát lőtt ki Izrael ellen szombat éjszaka óta. Az akció válaszlépés volt Irán damaszkuszi konzulátusa ellen két hete végrehajtott – Izraelnek tulajdonított – légicsapásra, amelyben 12-en vesztették életüket.

Kép: MTI

A támadás kezdete után Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael felkészült egy Iránból érkező közvetlen támadásra, és válaszlépésre készül. Joe Biden amerikai elnök az események hatására megszakította szabadságát, és a Fehér Házban összehívta a nemzetbiztonsági kabinetet.

Az izraeli hadsereg szerint a drónok több órán keresztül haladtak izraeli területre.

Izrael azóta megnyitotta légterét az iráni légitámadás után

Izrael helyi idő szerint reggel hét óra harminc perckor megnyitotta légterét a mintegy hét órás zárlatot követően. A légiközlekedési hatóság közleménye szerint a kiesés miatt változások várhatóak a menetrendben, az utazóközönségnek tájékozódnia kell a légitársaságoknál járataik indulásáról és érkezéséről – erről már az MTI helyi tudósítója számolt be.

Daniel Hagari, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője vasárnap reggel bejelentette, hogy az Izrael ellen indított rakéták és drónok kilencvenkilenc százalékát elfogták. A harminc robotrepülőgépből huszonötöt számoltak fel a levegőben, és a több mint százhúsz ballisztikus rakéta közül is csak néhány ért földet Izraelben, kisebb károkat okozva a Nabatim légibázison. Hagari hangsúlyozta, hogy a bázis továbbra is működik, a vadászgépek onnan továbbra is indulnak küldetéseikre.

Izrael és szövetségeseinek felderítő és elfogó rendszerei szinte teljesen felszámolták az Izraelbe indított rakéták és drónok százainak tömeges támadását, a mindössze 12 perces repülési idő alatt Izraelbe érő ballisztikus rakéta közül is csak néhány jutott át az izraeli határon. A mintegy kétszáz drón vagy robotrepülőgép közül egy sem jutott el Izraelbe.

Elfogtuk. Megfékeztük. Együtt győzünk

– írta Benjamin Netanjahu miniszterelnök vasárnap reggeli bejegyzésében az X közösségi médiában.

A miniszterelnöki hivatal jelentése szerint törölték a vasárnap délelőttre tervezett kormányülést, mert a biztonságpolitikai kabinet egész éjszaka ülésezett az iráni támadás miatt.