Giorgia Meloni azt írta az X közösségi oldalán, hogy az élettársi kapcsolat, amely közel 10 évig tartott, itt véget ért. Az útjaink már jó ideje külön futnak, itt az ideje, hogy ezt tudomásul is vegyék. Az olasz államfő a posztjában köszönetet mondott a 41 éves Andrea Giambrunónak is „az együtt töltött csodálatos évekért, a nehézségekért, amelyeken keresztülmentünk, és azért, hogy nekem adta a legfontosabbat az életemben, a lányunkat, Ginevrát”.

– kommentálta az olasz miniszterelnök.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA