Bekopogott Brüsszel a vállalkozásokhoz, kemény szabályozások következnek

Komoly lemaradásban vannak az európai vállalatok, köztük a hazai, tőzsdén jegyzett cégek is a fenntarthatóság területén, miközben a zöld átállás egyre sürgetőbbé válik. Magyarországon idén január óta számos társaságot törvény is kötelez a fenntartható működésre. Az Economx az EY szakértőivel, Lukács Ákossal és Jenei Attilával beszélgetett, akik felhívták a figyelmet arra, hogy az Európai Unió egyre több vállalkozás, köztük kkv-k gazdasági tevékenységét is szabályozza az elkövetkező években a karbonsemlegesség eléréséhez.