Családi irodák és nagy vagyonnal rendelkező családok ügyvédjei és tanácsadói elmondták, rekordszintű keresletet tapasztalnak második útlevélre, illetve hosszú távú engedély igénylésére ügyfeleiktől – írja a CNBC.

Állításuk szerint a tengerentúli költözés lehetősége többeknél is felmerül a választások kapcsán, azonban most sokan konkrét lépéseket is tesznek egy új élet reményében.

Domimic Volek, a Henley & Partners magánügyfelekért felelős csoportvezetője elmondta, hogy most először a tehetős amerikaiak messze a cég legnagyobb ügyfélkörét alkotják, jelenleg az üzletek 20 százalékát teszik ki. Hozzátette, a külföldi költözést tervező amerikaiak száma legalább 30 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest.

A gazdagoknak bevándorlási programokkal kapcsolatban tanácsot adó Arton Capital felmérése szerint az amerikai milliomosok 53 százaléka azt állítja, hogy a választások után nagy eséllyel hagyja el az Egyesült Államokat, mindezt függetlenül attól, hogy ki nyer. A fiatalabb milliomosok távoznának a legnagyobb valószínűséggel, ugyanis a 18 és 29 év közötti milliomosok 64 százaléka mondta, hogy érdekli az úgynevezett „arany vízum” igénylése egy tengerentúli rezidenciaprogramon keresztül.

Igaz, a második útlevél vagy rezidencia iránti érdeklődés a Covid-19 óta folyamatosan nő az amerikai gazdagok körében. Többen melegebb, olcsóbb országba vonulnak vissza, esetleg közelebb akarnak költözni a külföldi családjukhoz, de több egyéb más, nem politikai ok is felmerül a tengerentúli élet kapcsán.

Ezek a legkedveltebb célpontok

Jelenleg Málta a legnépszerűbb az amerikai gazdagok körében. Az ország befektetési állampolgársági program alapvetően költséges, de annál előnyösebb, hiszen 1-1,2 millió dollár befektetése után akár állampolgárságot, valamint korlátlan utazást és tartózkodást kínál Máltán, és így az Európai Unióban is.

A Karib-térség is egyre népszerűbb az amerikaiak körében. Ugyanis, ha egy amerikai több mint 300 ezer dollárért vásárol egy megfelelő ingatlant Antiguában, azzal állampolgárságot szerezhet, amely már lehetővé teszi, hogy szabadon utazzon Hongkongba, Oroszországba, Szingapúrba, az Egyesült Királyságba és Európába.