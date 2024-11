A világ leggazdagabb embere még gazdagabb lett pénteken, Elon Musk nettó vagyona elérte a rekordot, a 347,8 milliárd dollárt – írja a Bloomberg. Ezzel megdöntötte korábbi, 2021 novemberében felállított rekordját, amikor nettó vagyona megközelítette a 340 milliárd dollárt a Bloomberg Billionaires Index szerint.

A Tesla részvényei a november 5-i választás óta erősödtek, és pénteken 3,8 százalékot nőttek, de a választás napja óta az árfolyam körülbelül 40 százalékot emelkedett, mivel a befektetők úgy vélik, hogy Elon Musk befolyása a Trump-kormányzatban a dereguláció korszakát nyitja meg, ami a vállalat javára válik. Elon Musk, a Tesla legnagyobb személyi részvényese nagyjából 83 milliárd dollárral lett gazdagabb a választás napja óta.

A Donald Trump megválasztott elnökkel kötött szövetség Elon Muskot és vállalkozásait előtérbe helyezte. Musk a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, valamint az X tulajdonosa és más vállalkozások vezérigazgatója, köztük a Neuralink, az xAI és a Boring Company, most kormányzati szerepet is kap.

Kedden Elon Musk több mint 100 milliárd dollárral volt gazdagabb, mint a második leggazdagabb ember, az Amazon alapítója, Jeff Bezos.