Portugália napsütötte déli partja minden eddiginél népszerűbb a látogatók körében, ennek eredményeként a régió lakáspiaca is virágzik. A Savills ingatlaniroda szerint az elmúlt évben több mint 30 százalékkal emelkedtek az algarvei kiváló ingatlanok árai.

Az idegenforgalmi hullám felpörgeti a vásárlásokat, különösen az amerikai vásárlók körében, akik rekordszámban érkeznek az országba: 2024 első felében több mint egymillió turista látogatott az Egyesült Államokból Portugáliába, ami közel kétszerese a 2022-es ilyenkori adatoknak

– hívja fel a figyelmet a Bloomberg.

A látogatók különösen Algarve-ba özönlenek a híres homokos strandok, a festői halászvárosok és az egész évben kellemes időjárás miatt. Nem véletlen, hogy 2025-től a United Airlines közvetlen járatot indít Newarkból Faro városába, amely a régió kapuja.

„Az algarve-i ingatlanpiacon eddig túlnyomórészt a brit vásárlók voltak jelen, de ez változik, mind több az amerikai befektető” – mondja Kerstin Buechner, a Savills régióbeli leányvállalatának társtulajdonosa.

A Covid-járvány előtti időszakban az amerikaiak a csúcskategóriás lakások kevesebb mint 1 százalékát birtokolták, most viszont már jelentős a tulajdoni hányaduk. A Portugál Ingatlanszövetség szerint az országban az összes külföldi vásárló 10 százaléka amerikai.

A kereslet növekedése nyilván hatással van az ingatlanárakra is. A régióban rekordnak számító 20 millió euró feletti első eladásra 2022-ben került sor, azóta már több ingatlant is értékesítettek ezen a szinten. Ennek eredményeként szűkös a kínálat, különösen a népszerű Quinta do Lago és Vale do Lobo területén már alig kapni nívós ingatlant.

Kevesebb ingatlan van a piacon, mint valaha, és a kereslet fényévekkel megelőzi azt, amilyen volt

– mondja az ingatlanpiaci szakember.

Portugália először 2012-ben vált a külföldi vásárlók célpontjává, miután az ország bevezette az aranyvízumot, amely a tartózkodási engedélyt az országban történő befektetéshez kötötte, beleértve az ingatlanvásárlást is.

A portugál lakáspiacon pedig egymillió euróval általában sokkal többet lehet kezdeni, mint más népszerű turisztikai területeken, például a francia riviérán és a görög szigeteken, vagy az Egyesült Államok számos nagyvárosában.