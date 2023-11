Hanno Pevkur észt védelmi miniszter az északi és balti országok védelmi minisztereinek stockholmi találkozóján elmondta, orosz állami szervezés áll annak hátterében, hogy megnövekedett az Észtországba illetve Finnországba illegálisan bejutni próbálkozók száma. Andris Sprūds Lettország védelmi minisztere egyenesen azzal vádolta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ő az ötletgazda.

Hanno Pevkur Kép: AFP / Stefani Reynolds

A finn határőrség szerint több mint 800 fő érkezett már meg az orosz-finn határra november eleje óta. Az észt határon 75 fő próbált meg bejutni az országba szerdán, ami jelentős növekedés szokásos számokhoz képest. Finnország emiatt egy kivételével lezárta összes határátkelőjét, illetve elfogadta az európai határvédelmi ügynökség, a Frontex támogatását.

A stockholmi Karlberg-palotában tartott sajtótájékoztatón Pevkur úgy nyilatkozott, a helyzet teljes egészében az orosz állam által szervezett fegyveres illegális migráció.

Megjegyezte azt is, hogy a menedékkérők főként Jemenből, Szíriából illetve Szomáliából érkeznek, de megmagyarázhatatlanul mégis megjelennek a finn határon, illetve hogy a menekültek nem közelíthetik meg a határzónát az orosz hírszerzés engedélye nélkül. Észtország kijelentette, ez a kérdés nem a menedékkérőkről szól, mivel Oroszország „hibrid támadási műveletet” hajtott végre – számolt be róla The Guardian.

A szerdai védelmi miniszteri találkozón nem csak a migrációs kérdés, hanem Svédország NATO-tagsága miatt is feszült volt a hangulat. A hírek szerint Törökország elhalasztotta Svédország tagságának ratifikálását, Magyarország pedig még nem áll készen a tagsági kérelem jóváhagyására.

A csúcstalálkozón megvitatott egyéb témák között szerepelt az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás illetve a tengeri infrastruktúra, a gázvezetékek, az energia-, illetve a kommunikációs kábelek védelme is.



(Gyurka Eszter)