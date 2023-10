A kivonult tűzoltók továbbra is oltják azt a nagy tüzet, amely az Eszékhez tartozó Brijest faluban, a Dráva International gyáránál keletkezett. Az égő műanyagokból származó sűrű fekete füst először a város fölé szállt, majd átterjedt a környező településekre, de azóta már Horvátország határain túl is kiterjedt – számol be a Vecernji List.

A gyárépületek melletti nyílt területen nagy mennyiségű műanyag kapott lángra, a tűz átterjedt a tetőre és az egyik üzem épületének belsejébe is, ahonnan nagyon sok veszélyes anyagot, köztük 1500 liter marónátront és 1000 liter sósavat sikerült kimenteni.

A hajnali órákban úgy tűnt, hogy a tüzet sikerül eloltani, ám változott a széljárás és ezzel további munkát adott a tűzoltóknak.

A helyszínre egyébként félszáz tűzoltót riasztottak, miközben arra kérték a helyi lakosokat, hogy lehetőség szerint ne hagyják el az otthonukat és csukják be az ablakokat.

Soha nem látott tűzesetről beszélünk. Több ezer négyzetméteren lángol a bálázott műanyag, amelyek több mint öt méter magasak

– közölte az újságírókkal Dragan Vulin, Eszék civil védelmi szektorának vezetője.

Ivan Radić eszéki polgármester szerdán azt mondta, hogy a Drava International vállalatnál történt óriási tűz és füst ellenére a levegő és a víz minősége a városban kielégítőnek nevezhető.

Ugyanakkor vizsgálatot kezdeményezett annak kiderítésére, hogy milyen engedélyek alapján hordták oda és tárolták éveken keresztül a most begyulladt műanyagot.

Közben megszólalt a Dráva International tulajdonosa is, Zvonko Bede nem zárja ki, hogy a tüzet gyújtogatás okozta.

Elméletileg kizárt, hogy magától kigyulladt a műanyag, tegnap este 12-13 fok volt ott, de 50 Celsius-foknál sem gyulladt ki magától. A munkások ott dolgoznak nap mint nap, az is lehet, hogy hiba történt, emberi tényező volt

– mondta Bede.

Az illetékesek szerint napokig tarthat a tűz teljes oltása.