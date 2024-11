Jelenleg a vonatok villamos felsővezetékből, illetve fedélzeti dízelgenerátorokból nyerik az áramot, hamarosan azonban több kötöttpályás jármű a kettő közötti váltásra is képes lehet – írja a BBC.

Az akkumulátorral működő vonatokkal azonban a vasúttársaságok megspórolhatnák a felsővezetékek telepítésének költségeit a nem villamosított pályákon, amelyek az Egyesült Királyságban mindenütt megtalálhatóak.

A Hitachi északkelet-angliai Newton Aycliffe-i gyárában most fejeződött be egy új „tri-mode” vonat tesztelése, amelyben az egyik dízelgenerátort lítium akkumulátorokra cserélték. Ez lehetővé teszi, hogy akár 50 százalékkal kevesebb üzemanyagot használjon, amikor felsővezeték nélküli vonalakon közlekedik.

A kísérlet alapján a vállalat egy olyan modellt is tervez, amely egyáltalán nem tartalmaz dízelgenerátorokat, és amely reményeik szerint akár 90 kilométert is képes lesz megtenni a nem villanyvezetékes pályaszakaszokon - azzal a távoli céllal, hogy később a teljes vasúti hálózat dízelmentes legyen.

A Siemens a yorkshire-i Goole-ban található gyárában jelenleg saját, kizárólag akkumulátoros vonatokat is fejleszt. A vállalat szerint már több mint 600 vonatra már leadták a megrendelést az olyan nagyobb üzemeltetők, mint a ScotRail, a Great Western Railway (GWR) és a Transport for Wales. A GWR az év elején tesztelte saját akkumulátoros vonatát is.

Japánban és Németországban már közlekednek kizárólag akkumulátoros vonatok, de brit szakértők szerint ezek egyedi tűzbiztonsági kihívásokat jelenthetnek. A Hitachi mérnökei mindezek ellenére azt ígérik, hogy kiterjedt teszteket végeztek az akkumulátorokon annak érdekében, hogy az utasok biztonságban legyenek, még egy esetleges vészhelyzet alatt is.

A Hitachi új vonata az egyik ilyen dízelgenerátor-egységet 16 olyan akkumulátorral helyettesít, mint amilyenek az elektromos járművekben (EV-kben) is találhatók. A vállalat szerint a vonatok automatikusan tudnak váltani az áramforrások között, és a három üzemmódú változat elsősorban az állomásokon és a városi területeken használná akkumulátorait.

A Hitachi szerint ezek az akkumulátorok képesek feltöltődni, miközben a vonat villamosított síneken halad, illetve, ha 10-15 perc áll a vonat. A vállalat szerint a meglévő dízel-elektromos vonatokat is fel lehetne szerelni akkumulátorokkal, hogy pénzt takarítsanak meg.

A lítiumakkumulátorokkal foglalkozó szakértők szerint a közúti járművekben használt EV-akkumulátorok legalább hússzor kisebb valószínűséggel gyulladnak ki, mint a dízel- vagy benzinüzemű autók. A Hitachi vonata Nissan Leaf cellákat használ, amelyek a közúti járművekben való használatuk 14 éve alatt 16 tűzesetért felelősek az EV Fire Safe szerint, amely világszerte gyűjti az akkumulátortüzekre vonatkozó adatokat. Ez a több mint 500 ezer világszerte eladott cellából történt.

Megfelelően kezelve a lítium akkumulátorok nagyon biztonságosak

- mondja Jon Simpson, egykori tűzoltó, aki tűzvédelmi tanácsadóvá vált.

Amennyiben azonban a lítium akkumulátorok megrongálódnak, a cellában ellenőrizhetetlen hőmérséklet-emelkedés következik be, ami megnehezíti a tűz megfékezését és eloltását. Egy ilyen katasztrófát egyelőre egy eseteges kisiklás is okozhat.