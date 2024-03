Csehország csak 300 ezer lőszer megvásárlására elegendő pénzt gyűjtött össze Ukrajna számára, nem pedig 800 ezer lőszert, ahogyan azt az ország elnöke korábban állította.

– közölte Petr Fiala cseh miniszterelnök az X-en, ellentmondva Petr Pavel elnök korábbi nyilatkozatának.

Many thanks to all the countries that have joined the Czech initiative to purchase ammunition for Ukraine so far. We have managed to raise enough money to buy the first batch of 300,000 artillery shells. However, our goal is to deliver much more!



