A cseh állampolgároknak többek között magasabb adót kell fizetniük az alkohol és gyógyszerek után, a vállalatok pedig magasabb társasági adót befizetésére kényszerülnek.

A cseh szakszervezetek mindeközben az oktatás és az egészségügy költségvetésének növelését követelik, és tiltakoznak a nyugdíjrendszer javasolt módosításai ellen, amelyek a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kötnék.

Petr Pavel elnök a múlt héten aláírta a cseh parlament mindkét háza által jóváhagyott több tucat gazdasági intézkedésből álló csomagot, amely költségvetési megszorításokat és adóemeléseket vezet be a költségvetési hiány megfékezése érdekében.

Tiltakozásul országszerte közel 7200 óvoda, általános és középiskola zárt be, ahogy számos egyetem is támogatta a megmozdulást. Több száz vállalat dolgozói, közöttük állami hivatalok és a Skoda Auto is csatlakozott a sztrájkhoz. A szakszervezetek délutánra a cseh parlament épületéhez vonultak.

A tüntetés Csehország megalakulása óta a legnagyobb tiltakozási hullám volt

– írja az Euronews.

A kormány szerint az intézkedéseknek jövőre 97 milliárd cseh koronával (4 milliárd euró), 2025-ig pedig 150 milliárd koronával kellene csökkentenie a költségvetési hiányt.

Petr Fiala miniszterelnök szerint az intézkedésekre feltétlenül szükség van, és kormánya nem fog engedményeket tenni.

(Szerző: Gyurka Eszter)