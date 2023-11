Több vezető amerikai cég után a Walt Disney Company is felfüggesztette a reklámozást az X (korábban Twitter) közösségi hálózaton a cég tulajdonosa, Elon Musk zsidókról tett kijelentése miatt, illetve mert a hirdetéseik állítólag nácibarát tartalom mellett jelentek meg – számolt be a The Hollywood Reporter.

Az IBM és az Apple a héten közölte, hogy szünetelteti az X-es hirdetéseit, miután egy jelentés szerint hirdetéseik a nácikat dicsérő anyagok mellett jelentek meg. Ez a két vállalat az X közösségi hálózat legnagyobb hirdetői közé tartozik.

A Disney mellett más nagy hollywoodi stúdiók, a Lionsgate és a Paramount Global is bejelentette, hogy ideiglenesen felhagynak a reklámozással az X-en, miután Elon Musk nagy felháborodást váltott ki azzal, hogy egy szerdai bejegyzésében igazat adott annak a felhasználónak, aki azzal vádolta a zsidókat, hogy gyűlölik a fehér embereket.

(MTI)