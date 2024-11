Donald Trump szombati kampányeseményén arról beszélt az Index tudósítása szerint, hogy Kamala Harris elnökként „könnyedén lefagyna és nem tudna dönteni, ami miatt milliók halhatnak meg”.

„Semmi sem veszélyesebb, mint nagy hatalmat adni egy olyan nagyon gyenge, inkompetens és alacsony IQ-jú embernek, mint Kamala. Nagyon alacsony IQ-jú ember” – idézi a portál az egykori elnököt.

Beszédében számos ponton kritizálta Harrist, aki szerinte „gyenge és ostoba”.

Trump akkor is megvéd, ha nem akarod

A republikánus elnökjelölt beszélt arról is, hisz abban, hogy a nőket meg kell védeni, ahogy a férfiakat és a gyerekeket is. Kitért arra, hogy a héten egyszer úgy fogalmazott, hogy akkor is meg fogja védeni a nőket, ha ők azt akarják-e vagy sem.

Erről elmondta, egy tanácsadója szerint keményen fogalmazott, de amikor a közönséget megkérdezte, csak egy nő emelte fel a kezét, hogy őt megsértette – de szerinte később kiderült, hogy az az illető egy csak nemrég nővé operált férfi volt, amin a közönség nevetett az Index tudósítása szerint.