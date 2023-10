Már több mint 1200 izraeli halálos áldozata van az Izrael elleni támadásának

A hadsereg szerint több mint 3000 izraeli sebesült meg és hivatalosan 50 eltűntről tudni, köztük külföldiekről is. A The Times of Israel című lap az izraeli egészségügyi minisztériumra hivatkozva azt közölte, hogy 26 sebesült állapota válságos.