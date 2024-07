Európa több mint 100 milliárd dollárral tartozik az Egyesült Államoknak, amiért segített Ukrajnának az Oroszországgal vívott háborúban – állította Donald Trump közösségi oldalán a lengyel TVN24 értesülései szerint.

A volt amerikai elnök kedden azt írta a Truth Social platformján, hogy

az Egyesült Államok fizeti a legtöbb pénzt ahhoz, hogy segítsen Ukrajnának harcolni Oroszország ellen. Európának ezt legalább kompenzálnia kellene, több mint 100 milliárd dollárral tartoznak ezért.

Felháborítónak tartotta azt is, hogy Joe Biden jelenleg regnáló elnök soha nem is kérte számon ezt az összeget az uniós tagállamokon. A legutóbbi elnökválasztási vitában is rámutatott a republikánus jelölt arra, hogy Amerikát óceán választja el Európától, ezért az EU-nak kelle viselnie Ukrajna támogatásának fő terhét.

A NATO tagállamok hozzájárulását is számtalan alkalommal kritikával illette, valamint azt, hogy a befizetések növelése érdekében „egyik másik elnök sem tett semmit“. Gyakran említi meg, hogy mikor államfő lett azzal szembesült, hogy az akkoriban tagnak számító 28 országból csak 7 fizetett járulékot. A legtöbb szövetséges nem teljesítette az elvérésokat, néhányan nagyon keveset fizettek, ha egyáltalán – állította.

Ezt elfogadhatatlannak tartottam, és arra buzdítottam őket, hogy fizessenek, ha dollármilliárdokat akarnak az Egyesült Államoktól.

„Ha nem lett volna elnök, valószínűleg nem lenne NATO” – írja továbbá bejegyzésében.

Ellentétben azzal, amit Trump állít, a rendelkezésre álló adatok szerint az Európai Unió országai és maga a szövetség több pénzt (több mint 110 milliárd dollárt) különített el Ukrajna megsegítésére, mint az Egyesült Államok, bár az utóbbi megelőzi Európát az adományok értékében. Jelenleg 32 országból 23 teljesíti a 2 százalékos kötelezettségvállalást.