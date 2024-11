A megbeszélésen a felek újra rögzítették, hogy a gazdaság újraindítása és fokozatos 3 százalék fölötti növekedési pályára állítása közös érdek, amelyet az új gazdaságpolitikai akcióterv érdemben támogat.

Az akcióterv keretében 2025-ben a kormány több mint 4000 milliárd forintot mozgat meg a családok és a vállalatok támogatása érdekében. Ebből 2632 milliárd forintnyi forrás állhat rendelkezésre a családok számára.

Míg az akcióterv részeként megvalósuló Demján Sándor Program mintegy 1410 milliárd forintot mozgat meg a hazai kis- és középvállalkozások érdekében. Ebben a munkában a hazai bankok is érdemben kívánnak részt venni, hitelezési aktivitásuk további növelése következtében egy hitelezés által támogatott gazdasági növekedés fog megvalósulni.

Az egyeztetésen az alábbi tárgyalási pontokról egyeztettek a felek:

A nemzetgazdasági miniszter már a korábbi találkozón is kiemelte, hogy a lakhatási problémák megoldása, az otthonteremtés továbbra is kiemelt prioritást jelent a kormány számára, ezért arra kérte a bankokat, hogy a lakáscélú hitelek THM szintjét önkéntes alapon szorítsák 5 százalék alá. Továbbá már akkor közölte, hogy a lakosság számára a SZÉP-kártyákon jelenleg is elérhető 100 milliárd forintnyi szabad forrás a lakáspiacon is felhasználható.