Lezárult Az Év Lakóparkja verseny nevezési időszaka, és ezzel egy új, izgalmas szakasz kezdődött: most a közönség kezében van a döntés. A december 30-án zárult nevezés során összesen 47 lakópark-pályázat érkezett, két kategóriában, ami egyértelműen jelzi, hogy a hazai lakóingatlan-fejlesztés továbbra is dinamikusan fejlődik, és egyre magasabb minőségi elvárások mentén működik.

„Az Év Lakóparkja verseny célja, hogy a lakópark-fejlesztéseket összehasonlíthatóvá tegye, és szakmai szempontok mentén mutassa meg a köztük lévő különbségeket. A nevezések alapján jól látszik, hogy a fejlesztők egyre tudatosabban foglalkoznak az élhetőséggel, a műszaki megoldásokkal és a hosszú távú működéssel. A verseny így nemcsak visszajelzés a piacnak, hanem kapaszkodó a vásárlóknak is abban, hogy megalapozott döntést hozzanak” – hangsúlyozta Fodor Dániel, Az Év Irodája Kft. ügyvezető igazgatója.

Egy hónap a szavazásra

Az Év Lakóparkja verseny közönségszavazása február 5-ig tart. Ez idő alatt bárki megismerheti a nevezett lakóparkokat, és leadhatja szavazatát arra a projektre, amely számára a leginkább képviseli a minőségi lakókörnyezet, az élhetőség és a jövőálló szemlélet értékeit. Itt nézheti meg és adhatja le voksát a legjobb lakóparkra. A szavazásban részt vevők nemcsak beleszólhatnak a döntésbe, hanem értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak.

„A Zenga számára kiemelten fontos, hogy a lakáskeresők ne csak kínálattal, hanem hiteles információkkal és összehasonlítható szempontokkal találkozzanak. Az Év Lakóparkja verseny és a hozzá kapcsolódó közönségszavazás segít abban, hogy láthatóvá váljanak azok a fejlesztések, amelyek valóban megfelelnek a mai vásárlói elvárásoknak – legyen szó élhetőségről, fenntarthatóságról vagy hosszú távú értékállóságról” – hangsúlyozta Lipták Zsuzsa, a Zenga ügyvezetője.

Közönség és szakma együtt

A verseny egyik legnagyobb erőssége, hogy a közönség véleménye és a szakmai zsűri értékelése együtt alakítja a végeredményt. A február 5-én záruló közönségszavazást követően a nevezett lakóparkokat független, elismert szakemberekből álló zsűri bírálja el.

A zsűri tagjai az ingatlanfejlesztés, az építészet, a városfejlesztés, a pénzügy és az ingatlanpiac különböző területeit képviselik, biztosítva, hogy Az Év Lakóparkja címet valóban szakmailag megalapozott döntés alapján ítéljék oda.

A bírálóbizottságban helyet foglal Ács Erzsébet (Lakberendezők Országos Szövetsége), Fodor Dániel (Az Év Irodája), Kiss Gábor (Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület), Lipták Zsuzsa (Zenga.hu), Nagy Gergely (OTP Bank) és Sellyey Tamás (Miniszterelnökség).

Értékelésük során olyan szempontok kerülnek előtérbe, mint:

az építészeti és műszaki minőség, az élhetőség és a lakóközösségek támogatása,

a fenntarthatóság és a hosszú távú értékállóság,

valamint a piaci realitások és innováció.

„Egy lakás megvásárlása az egyik legfontosabb döntés az emberek életében, ezért az OTP Banknak különösen fontos, hogy a vásárlók hosszú távon is fenntartható ingatlanok közül választhassanak. Az Év Lakóparkja verseny ebben nyújt valódi segítséget, hiszen egyszerre mutatja meg a szakmai minőséget és azt, hogy a leendő lakók mit tartanak igazán fontosnak egy otthon esetében. Az OTP Bank pedig kedvezményes és rugalmas lakásfinanszírozási megoldásokkal, valamint gyors és személyre szabott ügyintézéssel támogatja a lakásvásárlókat abban, hogy pénzügyileg is biztonságosan és kiszámíthatóan valósíthassák meg otthonteremtési terveiket” – mondta Kasziba Erika, az OTP Bank lakáshitelek üzletfejlesztésért felelős szakmai vezetője.

A Lakópark XPO-n mindenre fény derül

Március 20–21-én a MOM Sportban kétnapos, átfogó ingatlanpiaci eseményként várja a szakma és a lakásvásárlók képviselőit a Lakópark XPO. Pénteken szakmai konferenciák (Zenga.hu Ingatlanfejlesztői Konferencia, Az Év Irodája Konferencia) és este Az Év Lakóparkja, valamint Az Év Irodája verseny ünnepélyes díjátadója zajlik, míg szombaton mintegy háromezer látogatót megszólító, családi jellegű programokkal, befektetési előadásokkal, első lakásvásárlóknak szóló gyakorlati tanácsokkal, gyermekprogramokkal és nemzetközi – például dubaji – ingatlanlehetőségek bemutatásával áll a lakást keresők középpontjában.

A szavazás február 5-ig tart. Vegyen részt a döntésben, és szavazzon arra a lakóparkra, amely ön szerint leginkább megérdemli Az Év Lakóparkja címet.