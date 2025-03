A Fazakas Építésziroda tervei alapján a D&B Ingatlan-Csoport fejlesztésében és a DVM group kivitelezésében megvalósuló komplex beruházás zöld parkokkal, parti sétánnyal övezett exkluzív lakókörnyezetet alakít ki a Foka-öbölben.

Az épületegyüttes területe közel 16 ezer négyzetméter, melyen 632 lakást, 2 szintes mélygarázst és üzleteket alakítanak ki. Az épületpár legszembetűnőbb része az öbölparton álló épület, amelynek két épületszárnyát a 6. és 7 emeleten átfutó híddal kötötték össze.

A Duna Terasz Vista kialakításánál kiemelt szempont volt, hogy korosztálytól függetlenül mindenki otthonra találhasson itt, amit a közösségi, fenntarthatósági és smart megoldások is támogatnak. Kivitelező partnerünk, a DVM group kiváló ütemben halad az építkezéssel, a lakások iránt pedig az érdeklődés folyamatos, több mint 60 százalékos értékesítési szinten tart a teljes lakásállomány tükrében

– mondta Tóth Csaba, a D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport ügyvezető igazgatója.

A D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport több mint 15 éve van jelen új lakóparkjaival Budapest egyik legnépszerűbb részében, a XIII. kerületben, ahol közvetlenül a Duna mellett fejleszt. A Duna Terasz a Vizafogó városrészben épülő lakópark fejlesztéseik közös márkaneve, melyek egy önálló közösséget, a Duna Terasz Lakónegyedet alkotják. Ennek első, 362 lakásos lakóparkját 2009-ben adták át, majd 2019-ben következett a második ütem, a Duna Terasz Premium 322 lakással, ezt követte a 790 lakásos Duna Terasz Grande.

A Duna Terasz Vista kivitelezője, a DVM group nevéhez fűződik a Drechsler-palota teljes műemléki felújítása és W Budapest szállodává alakítása, a Klotild-palotában található St. Regis Hotel kialakítása, a Luminor Apartments és az Attila99 Loft felépítése, valamint az Eiffel Palace, a Promenade Gardens, a Váci 1 és a Szervita Square Building épületeinek tervezése és kivitelezése.

„Jelenleg szinte az összes építőmesteri munkanem képviselteti magát az építkezésen, a dolgozók napi létszáma 550 fő körül mozog. A belső mellett a külső munkákra is nagy hangsúlyt fektetünk. Több kilométer üvegkorlát van már előkészítve, komplett homlokzatok vannak beállványozva és a homlokzatszigetelés is előrehaladott állapotban van. Február végén elkezdtük a parti sétány előkészületeit és az útépítési munkákat is – tette hozzá Czár Balázs, a DVM group ügyvezető partnere.