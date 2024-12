Az árak tovább emelkedtek, sok esetben meghaladva az infláció mértékét, különösen az V., VI., VII. és XIII. kerületek kiemelt területein. A külföldi befektetők, elsősorban az ázsiai országokból érkezők, Budapest belvárosi ingatlanpiacának kiemelt célcsoportjai maradtak. A „vendégbefektetői státusz” a következő időszakban lehetővé teszi számukra, hogy 500 ezer eurós ingatlanvásárlással tízéves tartózkodási engedélyt szerezzenek, amit leginkább a luxusminőségű, tágas, központi elhelyezkedésű ingatlanokra használnak ki.

Az év során a piacot számos tényező befolyásolta, így a gazdasági bizonytalanság, vagyis az államháztartási hiány, a magas alapkamatok és az építőipari költségek növekedése kihívás elé állították az ingatlanpiaci szereplőket. Emellett a forint gyengülése kedvezett a külföldi befektetőknek, nem véletlen, hogy az ázsiai, ezen belül is a vietnámi, kínai, valamint az izraeli befektetők továbbra is jelentős keresletet támasztottak, amit a júliusban bevezetett „vendégbefektetői státusz” szabályozás is erősített

– mondja Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője.

A bérbeadási piac szintén növekedett, amit a turizmus fellendülése és a diákok megnövekedett lakhatási igénye eredményezett. Az albérleti díjak 2024 nyarára 5 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest, és a kereslet továbbra is meghaladta a kínálatot. Az átlagos bérleti díjak stúdiólakások esetében 140-160 ezer, nappali egy hálóval esetén 180 ezer, míg a kétszobás lakásoknál 230 ezer forint havonta.

Az eladó ingatlanok piacán sem volt kevésbé eseménytelen a 2024-es év. Az V. kerületben és a VI. kerület Andrássy úti szakaszán az ingatlanárak 2 millió forint/négyzetméter felett mozogtak, míg a VII. és VIII. kerületekben, valamint Újlipótvárosban az árak 1,2–1,5 millió forint/négyzetméter között ingadoztak. A piaci dinamika az év második felében is folytatódott, leginkább az AirBnB-re alkalmas, felújított, központi lakások iránt érdeklődtek.

2024-ben a budapesti belvárosi ingatlanpiac továbbra is vonzó maradt mind a hazai, mind a külföldi befektetők számára. Az év során növekvő árak, erősödő kereslet és élénk bérbeadási piac jellemezte a szektort, miközben a gazdasági bizonytalanságok és a szigorodó szabályozások kihívást jelentettek. A piac rugalmasan reagált az év során, és bár az alku továbbra is jelen volt, a jó minőségű, központi lakások kapósak maradtak. A 2024-es év tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a belvárosi ingatlanpiac stabilitása és vonzereje továbbra is meghatározó Budapest gazdasági és ingatlanpiaci életében.