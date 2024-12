December 1-jén hivatalba lépett az új Európai Bizottság (EB), és az európai uniós csatlakozásunk óta először került be olyan magyar biztos a testületbe, aki közvetlenül is tud tenni az uniós és a hazai agrárérdekek érvényesítéséért - írta közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), amely üdvözli Várhelyi Olivér, az egészségügy mellett az állat- és növényegészségügyért, valamint az élelmiszerbiztonságért is felelős biztos kinevezését.

Várhelyi Olivér vállalta, hogy szorosabb kapcsolatot épít ki a gazdákkal, különös figyelmet fordítva az állatjólét javítására és a nem vegyi alternatívák népszerűsítésére.

A NAK közleményében emlékeztet, biztosjelölti meghallgatásán Várhelyi Olivér

vállalta a növényvédőszer-kockázatok mérséklését,

a nem vegyi alternatívák népszerűsítését,

valamint az EU magas élelmiszerbiztonsági előírásainak fenntartását,

megnyugtatva a fogyasztókat arról, hogy az importált élelmiszerek megfelelnek a szigorú uniós kritériumoknak;

különleges figyelmet fordít az állatjólét kérdésére is, mivel most először van olyan biztos az EB-ben, aki kifejezetten az állatok jólétéért felelős.

A jövőbeli jogszabályok véglegesítése Várhelyi Olivér feladata lesz, különösen az állatjóléti normák terén.

Az Európai Bizottság és a Tanács közötti egyeztetések alapján sürgős felülvizsgálatra van szükség a gazdasági állatok tartásáról és leölésük idejére vonatkozó szabályok terén. A NAK hangsúlyozza, hogy a fenntartható agrár-élelmiszeripari rendszerekhez elengedhetetlenek a megfelelő állatjóléti szabályok, és a gazdálkodóknak ehhez megfelelő támogatást kell kapniuk.