Január 12-étől, vagyis mától kezdődően bármikor bejelentheti a köztársasági elnök az országgyűlési választás időpontját.

A hatályos törvények kimondják, hogy Magyarországon áprilisban vagy májusban kell megtartani az országgyűlési választásokat, a voksolást vasárnap kell megejteni, és a szavazás nem eshet munkaszüneti vagy ünnepnapra, azaz húsvét- vagy pünkösdvasárnapra.

Ennek alapján az országgyűlési választások első lehetséges időpontja április 12-e.

Miután a köztársasági elnöknek a jogszabályok szerint a szavazás napja előtt hetven-kilencven nappal kell kiírnia a választást, Sulyok Tamás akár már hétfőn bejelentheti az időpontot

– hívta fel a figyelmet a Telex.

A portálnak ugyanakkor Szabó Andrea politológus úgy nyilatkozott: egyáltalán nem biztos, hogy rögtön az első vasárnapot választja a köztársasági elnök.

„Lehetséges, hogy a Fidesznek még szüksége lesz legalább egy hónapra ahhoz, hogy bevessen különböző ösztönző intézkedéseket, és azok hatását megvárja” – mondta a politológus a Telex év végi műsorában. Ha április 12-re írja ki a választást az államfő, az szerinte azt jelzi, hogy a Fidesz vezetésében biztosak a győzelemben, és úgy gondolják, hogy nincs szükségük plusz néhány hétre a kampányban.

Ha viszont az utolsó lehetséges időpont, május 31-e lenne a befutó, akkor a köztársasági elnök ráér március 2. és március 22. között bejelenteni a választás napját - tette hozzá Facebook-posztjában a Political Capital.