Az elmúlt héten a 95-ös oktánszámú benzin hazai kutakon kimutatott 638 forintos átlagára 18 forinttal, 2,8 százalékkal múlta felül a környező országok átlagárát. A gázolaj esetében a 652 forintos átlagár 26 forinttal, 4,5 százalékkal haladta meg 10 régiós ország kúti árainak átlagát. Benzin esetében Szlovákiában, Ausztriában és Szerbiában kellett többet fizetni az üzemanyagért, dízel esetében Szerbia és Ausztria kutjain mutattak magasabb összeget kútoszlopok árcédulái. A másik végletet Bulgária képezi: ott a múlt héten a benzin 104, a dízelolaj 108 forinttal került kevesebbe, mint itthon. Összességében azonban ténykérdés, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Monitor szolgáltatásában elérhető adatok alapján valóban nem teljesült az az elvárás, hogy a hazai kutakon a régiós átlagár szintjén lehessen tankolni.

E tekintetben persze, lehet vitatkozni azon, hogy jó-e ha a legtávolabbi, legalacsonyabb árakkal büszkélkedő Bulgária lefelé tolja a régiós árszinteket, de azt is látni kell, hogy hasonló elgondolások alapján a nem EU-tag, átlagokat feljebb húzó Szerbia kiemelésével pedig épphogy a régiós túlárazottságunk növekedne.

Nem az adó a gond

„Azért drága az üzemanyag, mert extra komoly mértékű rajta az adó, vagyis az államnak köszönhető az, hogy ilyen magas árakon tankolhatunk” – hallani a legtöbbször az érveket. Nos, az Európai Bizottság heti olajár közleményének adatai ezt a vélekedést alapjaiban cáfolják meg.

A benzin adatokat elemezve az látszik, hogy a magyarországi 292 forintos összesített adótartalomnál régiónk 5 országában (Ausztriában, Szlovákiában, Szlovéniában, Csehországban és Horvátországban) is magasabb összeget zsebel be az adott ország költségvetése, mint a magyar büdzsé.

Ausztriában a múlt héten például 344 forint volt a benzin adótartalma. Ha pedig a kúton elérhető átlagár arányában számoljuk ki az adótartalom mértékét, még Lengyelország is csatlakozik a csoporthoz, hiszen ott is a végső ár 45,6 százalékát teszi ki az adóelvonás – csakúgy, mint Magyarországon. A magyar 292 forintos adótartalom pontosan megegyezik a régiós átlagértékkel, a teljes ár arányában ugyanakkor itthon kisebb az elvonás, hiszen nálunk a kúti árnak csak az említett 45,6 százaléka az adó a benzin esetében, míg a régiós átlagérték 47 százalékot tesz ki.

Kép: Economx

A gázolaj esetében a hazai 285 forintnál magasabb összeg érkezik adók formájában az államhoz Ausztriában és Szlovéniában, a kiskereskedelmi ár arányában az elvont adó mértéke emellett Horvátországban is magasabb volt a múlt héten, mint a hazai 43,6 százalék. Ugyanakkor itt a magyar adóelvonás összességében 19 forinttal magasabb, mint a régiós átlagszint, s a végső ár arányában is magasabb szinten áll az elvonás, mint a 10 ország átlagából képzett 42,5 százalék.

Rekordmagas áfa, rekordalacsony jövedéki adó

Az igaz, hogy az adótartalmon belül a 27 százalékos áfa alapjaiban megdrágítja az üzemanyagárat, ám nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a 120 forintos benzin és a 110 forintos dízel jövedéki adó 27, illetve 20 százalékkal múlja alul a 10 ország árai alapján képzett átlagot: a magyar autósok 80 forinttal kevesebb jövedéki adót fizetnek, mint a Szlovákiában benzint tankolók, a dízel esetében Ausztriában 46, Csehországban és Szlovákiában 44 forinttal magasabb a jövedéki adó, mint a magyar kutakon.

Az adótartalom ráadásul összegében nem fix, hanem az árhoz igazodik. Akkor tehát, ha az állam – amelynek mint más híradásokból pontosan tudjuk égetően szükség van minden bevételre az idén – magának akar jót tenni, nem nyúl az árakhoz. Ha viszont be akarja hajtani azt az elvárását, hogy itthon tényleg a régiós átlagár szintjén legyen elérhető az üzemanyag, ahhoz az árak csökkentése kell. Így viszont önmagán is megszorít, hiszen a lefelé 3-5 százalékkal csökkenő árak az adóbevételeket is hasonló mértékben apasztják – ez pedig milliárdos tételt jelent.

Nálunk csak a szerbeknél magasabb az adómentes ár

Ha nem az adó a hunyó – miként arról Varga Mihály friss Facebook-bejegyzése is tanúskodik – akkor bizony a termelői oldalon érdemes keresgélni. Az Európai Bizottság összevetése alapján a hazai adómentes ár a 348 forintos benzin esetében 18, a 369 forintos dízelolajnál 9 forinttal haladja meg a régió 10 országának átlagát.

Komoly kérdés, hogy miként kerülhet 30-33 forinttal többe a benzin előállítása és kutakra szállítása itthon, mint például Ausztriában és Csehországban. A dízel esetében Szlovéniában csaknem 60 forinttal alacsonyabb az adómentes dízelár, mint hazánkban.

Mindkét üzemanyag esetében csak Szerbiában magasabb az adómentes ár, mint nálunk. Ennek az ellentmondásnak a feloldása nélkül nehéz továbbmenni, hiszen az az érv, hogy ennek logisztikai okai vannak, elég megfoghatatlan. Mindenesetre a komoly különbségek azt jelzik, hogy ezen a területen lehet létalapja annak, hogy az állam vizsgálódjon, szabályozzon.