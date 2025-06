Az angliai Somersetben ezrek ünnepelnek a hétvégén zajló Glastonbury Fesztiválon, ám a BBC által élőben közvetített esemény politikai vihart is kavart. Szombat este Izrael-ellenes kijelentésekkel hergelte közönségét Bob Vylan rapénekes, aki azt kiáltozta a mikrofonba, hogy "Halál az IDF-re", azaz az Izraeli Védelmi Erőkre – számol be a Welt. A Palesztina-párti előadó miatt rendőrségi nyomozás indult és a brit kormány is elítélte a történteket, míg az izraeli nagykövetség mély aggodalmát fejezte ki a szélsőséges nyelvezet normalizálása és az erőszak dicsőítése miatt. Egy másik botrányos fellépésre is sor került: az ír Kneecap zenekar nyíltan a „Szabad Palesztina” mozgalom támogatója, vezetőjük hamarosan bíróság elé kerül a Hezbollah zászlójának kitűzése miatt egy tavalyi koncerten. A mostani fesztiválon pedig Keir Starmer miniszterelnök sértegetésére buzdították a közönséget. Az elmúlt hónapokban a zenekar számos fellépését – köztük Németországban is – lemondták a vendéglátók.