A Fehér Házért folytatott küzdelemben Kamala Harris alelnök és Donald Trump volt elnök első elnökválasztási vitáját a philadelphiai National Constitution Centerben tartják helyi idő szerint kedden este 9 órától (magyar idő szerint szerdán hajnali 3 órától) 90 percen keresztül, amelyet két reklámszünettel szakítanak meg, és nem lesz közönség a teremben.

A házigazda ABC News által közzétett szabályok szerint a Harris-Trump összecsapását a „World News Tonight” műsorvezetője és vezető szerkesztője, David Muir és az ABC News Live „Prime” műsorvezetője, Linsey Davis moderálja majd.

A mikrofonok csak annak a jelöltnek lesznek bekapcsolva, aki éppen következik, és elnémulnak, ha egy másik jelöltre kerül a sor. Kérdéseket csak a moderátorok tehetnek fel.

A napokban virtuálisan pénzfeldobást tartottak a pódium elhelyezésének és a záróbeszédek sorrendjének meghatározására. A pénzfeldobást Donald Trump nyerte, így ő választotta meg a nyilatkozatok sorrendjét.

A volt elnök fogja elmondani az utolsó záróbeszédet, Kamala Harris alelnök pedig a képernyőn a jobb oldali pódiumhelyet, azaz a bal oldali színpadot választotta.

Nyitóbeszédek nem lesznek, a záróbeszédek pedig jelöltenként két percig tartanak.

Minden jelöltnek két perc áll rendelkezésére, hogy válaszoljon minden kérdésre, és két percet kap a cáfolatra, valamint további egy percet a folytatásra, pontosításra vagy válaszadásra.

A jelöltek a vita időtartama alatt a pódiumok mögött állnak, és a színpadon nem lehetnek kellékek vagy előre megírt jegyzetek. Minden jelölt kap egy tollat, egy jegyzettömböt és egy üveg vizet. A kampány munkatársai a reklámszünetek alatt nem érintkezhetnek a jelöltekkel.

A vitát az ABC WPVI csatornával közösen rendezik, és élőben közvetítik majd helyi idő szerint este 9 órakor a csatornán, valamint az ABC News Live 24/7 streaming hálózaton, a Disney+-on és a Hulun.

Az ABC News a vitát megelőzően egy különkiadást is sugároz, „Race for the White House” („Verseny a Fehér Házért”) címmel 20 órától, amelyet Martha Raddatz, a „This Week” (Ezen a héten) vezető globális ügyekért felelős tudósítója és társműsorvezetője, Jonathan Karl, a „This Week” (Ezen a héten) vezető washingtoni tudósítója és társműsorvezetője, Mary Bruce, a Fehér Ház vezető tudósítója és Rachel Scott, a kongresszus vezető tudósítója vezet.