A Magyar Sörgyártók Szövetsége adventi sörestjén is elhangzott, hogy az előzetesen várt 3-5 százalékos növekedéssel szemben már a stagnálás is elfogadható eredmény lesz 2024 egészét tekintve. Az év végéhez közeledve kíváncsiak voltunk arra, elsősorban melyek voltak az esztendő pozitívumai, illetve azok a tényezők az ellátási láncban, akár a beszerzésben, a termelésben vagy az értékesítésben, amelyek akadályozták a dinamikusabb növekedést.

Szeptemberre elfogyott a lendület

Kántor Sándor, a nagy magyarországi sörgyártókat – így a Drehert, a Heineken Hungáriát, a Borsodit, illetve a hazai piacon termeléssel nem, de forgalmazóként jelenlévő Carlsberg Hungaryt – képviselő sörszövetség igazgatója az Economx érdeklődésére elmondta:

több olyan újdonság is a piacra került idén, amely új fogyasztókat volt képes megszólítani. Megjelentek az amerikai típusú ízesített és ízesítetlen sörök, olyan ikonikus márkák alkoholmentes változatai, amire soha nem gondolt volna egy sörfogyasztó, hogy ebben a változatban is elérhető lesz egyszer, és egy sörkoktél, ami szintén az eddigi, megszokott gondolkodáson kívül esett.

A szakember szerint ezek a magyar piacon merőben új termékek teljesen új fogyasztókat szólítottak meg, olyanokat, akik a hagyományos sörtípusokat nem érezték közel magukhoz, de ezeket az újdonságokat gyorsan megkedvelték. A nyári sportesemények és a meleg időjárás is bizakodással töltött el minket.

Szeptemberben azonban az eddigi évektől eltérően hűvösebb és csapadékosabb volt az időjárás, ami azonnal meglátszott a fogyasztáson. A hidegebb időjárás korai beköszönte mellett az általános fogyasztási kedv is alább hagyott Magyarországon, ami a sörforgalmon is meglátszott.

Megfigyelhető, hogy évek óta tart a prémiumizáció, illetve az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes sörök trendje. Érdemes azt is megnézni, hogy ezek milyen formában érvényesültek 2024-ben, illetve milyen más változó fogyasztói szokások azonosíthatók. Kántor Sándor szerint az iparág egészét tekintve, minden vállalatnál láthatóan előtérbe került az alkoholmentes termékek gyártása és forgalmazása. Érthető, mert idén ez a szegmens már elérte a teljes sörforgalom 8,5 százalékát, tehát egyértelműen látható a kereslet.

Az eddigi évek sikeres ízesített alkoholmentesei mellé felzárkóztak az ízesítettlen változatok. Ezeket a termékeket az utóbbi időszak technológiai fejlesztéseinek köszönhetően olyan minőségben tudják ma már gyártani, amire tíz évvel ezelőtt gondolni sem mertünk. A fejlődés ezen a területen évről évre érzékelhető. A jó alkoholmentes sör kiegyensúlyozott ízprofilja ízesítés nélkül mutatkozik meg a legjobb minőségében, és ma már minden gyártó kifejezetten törekszik arra, hogy megmutassa mire képes ezen a területen.

A visszaváltós sörök korában

Felidézhetjük azt is, milyen nagy változásokat hozott a kötelező visszaváltás, a 2024. július 1-jén élesedett DRS-rendszer. A Magyar Sörgyártók Szövetsége igazgatója szerint

a magyar DRS az Európában valaha elindult visszaváltási rendszerek közül a legkomplexebb.

Egyszerre gyűjti az üveg és PET palackokat, valamint az aludobozokokat 0,1-3 l közötti méretben, minden elképzelhető italtermékek esetén, kivéve a tejtartalmúakat.

Ezért különösen fontos volt, hogy a visszaváltási rendszert működtető koncesszor és a gyártók között már korán elkezdődjön a párbeszéd és világossá váljanak a feladatok.

A gyártói és kereskedelmi szövetségek már 2021 szeptemberében megkezdték a közös munkát.

A visszaváltási rendszer pontos követelményei azonban csak 2023 októberében lettek világosak, ekkor dördült el igazán a startpisztoly.

A hat hónapos türelmi idő azért volt különösen fontos azt ezt követő időszakban, mivel a csomagolóanyag tervezése és gyártása néhány specializált vállalatnál koncentrálódik egész Európában, így a követelményeknek megfelelő csomagolások elkészítésének menetrendje ezeknek a kapacitásoknak a korlátaival kellett, hogy számoljon.

A türelmi időnek köszönhetően ezt a feladatot sikeresen megoldotta minden gyártó, így az iparág végül zökkenőmentesen tudott átállni.

Sörös várakozások 2025-re

Végezetül arról is megkérdeztük Kántor Sándort, hogy milyen várakozásokkal tekint a magyar söripar 2025-re, avagy mi lehet a növekedés kulcsa, mi kell ahhoz, hogy 2024-nél jobb évük lehessen.

2018 óta vezetem a Magyar Sörgyártók Szövetségét. Azóta egyetlen olyan év volt, amikor az év eleji várakozásaink még a harmadik hónapban is megállták a helyüket

– vallott színt a szakember. Kifejtette: a Covid, a háború kitörése a szomszédunkban, a hirtelen megugró energiaár, majd a felszökő élelmiszerinfláció mind olyan váratlan esemény volt, amivel az adott időszak elején még nem számoltak.

„Remélem ilyen nagy horderejű események most már nem következnek be, és kissé megnyugszik a világ. Ha így lesz, biztos vagyok benne, hogy a jövő évet növekedéssel zárja az iparág” – húzta alá az igazgató. Kitért arra is, hogy a sörgyártók folyamatos technológiai fejlesztéseit, az új termékinnovációikat és a kollégák szenvedélyét a minőségi sörfőzés iránt látják és értékelik a fogyasztók, ezért minden okuk megvan a bizakodásra.