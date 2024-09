A mesterséges intelligencia (AI) valamennyi munkakört átalakítja, és sokkal több munkahelyet érint majd, mint például a számítógépek – vetítette előre Chris Pissarides Nobel-díjas közgazdász a European Employment and Social Rights Forum eseményen, amelyről lapunk is tudósított.

Garantálom, hogy lesznek munkahelyek, de a megfelelő készségekre van szükség, ha jól akarunk boldogulni

– hangsúlyozta Pissarides, felsorolva, hogy milyen készségeket keresnek a munkáltatók a jövőben a dolgozókban:

informatikai jártasság;

adatfeldolgozás;

üzemeltetés;

logisztika;

mérnöki skillek.

Ezekre a professzor szerint feltétlenül szükség van, mert az adat az új valuta. Ezenkívül a munkáltatók olyan embereket keresnek, akik megbízhatósággal, önfegyelemmel, kreativitással, kritikus gondolkodással, valamint jó vezetői képességekkel, emberekkel való bánásmóddal, fejlett kommunikációs és tárgyalási készségekkel rendelkeznek.

„A siker titka az, hogy amikor új technológia jön, akkor azt szeretni kell. Ne próbálj meg harcolni ellene, mert veszíteni fogsz” – vallja a Nobel-díjas közgazdász.

Érdemes minél hamarabb elkezdeni

A szakértők szerint minél hamarabb elkezdjük elsajátítani a jövőben keresett képességeket, annál jobb. Sőt, ha van gyermekünk, akkor már egész fiatalon elkezdhetjük erősíteni a kompetenciáit.

A programozás ma már elengedhetetlen kompetencia

– jelezte lapunknak Jámbor Kornél és Koren Balázs, akik a 10-16 év közötti fiatal korosztálynak tartanak robotika alapú programozási és informatikai kurzusokat az Info Kitchen informatikai műhelyében.

Sok esetben a hagyományos billentyűzet és monitor nem adja ugyanazt az élményt, mint egy robot, ami megmozdul és teljesíti a programot

– jegyezték meg a műhely szakmai vezetői. Ezért ők is abba az irányba mozdultak el, hogy minél inkább kézzel fogható legyen az élmény, amit a fiatalok a képzések során kapnak. „A gyerekek úgy érzik, hogy játszanak, de közben tanulnak. Együtt dolgoznak, legóznak, építenek, programoznak. Kisebb feladatokat, projekteket hajtanak végre.

A kurzusokon használt LEGO robotok programozása minden programnyelv megtanulását

lehetővé teszi, játékos formában. A gyakorlatias képzés előnye, hogy a fiatalok azonnal

látják a programozás eredményét: a robot elindul, világít, vagy akár kirakja az összekevert

Rubik-kockát

– fejtették ki lapunknak a szakmai vezetők. Elmondták, hogy régóta foglalkoznak robotika képzéssel, ám eddig inkább versenyfelkészítéseket, gyerektáborokat és tanárképzéseket vállaltak. Most jutottak el oda, hogy egy rendszeres robotika foglalkozást indítsanak, amire már jelentkezni is lehet.

Előnyben van, aki érti a mesterséges intelligenciát

A szakértők szerint az algoritmikus gondolkodás a robotika alapja, de ma a munkahelyeken elengedhetetlen a csapatmunka is.

Sajnos ma az iskola az egyéni teljesítményeket helyezi előtérbe, pedig a csapatmunka fejlesztése elengedhetetlen a munkahelyi sikerben

– mondták lapunknak a szakmai vezetők, akik több magyar és nemzetközi robotika versenyen is bírók. Úgy látják, hogy a versenyek után többen az informatikai pályán folytatják tanulmányaikat. De akik nem ezen a területen mennek tovább, azok is rendszeresen alkalmazzák az informatikát. Sőt, sokkal jobban tudnak alkalmazkodni a jövő olyan informatikai kihívásaihoz, mint például az AI. A képzést ki is egészítették egy mesterséges intelligenciás modullal, amely állításuk szerint a gyerekek számára érthető és hasznos tudást kínál, hogy tudatos és felelős AI-felhasználóvá válhassanak.

Az oktatásban is fontos a személyre szabás

Az oktatásban gyakran felmerül a kérdés, hogyan lehet fenntartani a gyerekek figyelmét. A szakemberek szerint a játékok és a kihívást biztosító projektfeladatok elegye, ami fenntartja az érdeklődést, viszont fontos, hogy a kihívás ne legyen nagyobb, mint amit a gyerekek meg tudnak oldani.

Az elején blokk alapokon indulunk. Ez a programozás, az algoritmikus gondolkodás alapjait adja meg játékosan. Ahogy haladunk előre, úgy lép be a python programozási nyelv, ami mai napig a data science és komoly programozási környezetben is alkalmazott, kedvelt programnyelv

– magyarázták lapunknak. A legnagyobb kihívást számukra az jelenti, hogy többségében a fiúkat szólítja meg jobban ez a technológia, de igyekeznek a lányokat is bevonni, és minél közelebb hozni őket is a tárgyhoz. A képzések Budapesten és Szegeden indulnak szeptember végén, az alapítók célja az iskola elindítása minden megyeszékhelyen.

