Azt is jelezték, hogy sem a tankerület i központok vezetői, sem az ott dolgozó kormánytisztviselők nem kapnak most év végi pénzt. Igaz, korábban éppen ők jutottak jelentős, akár milliós nagyságrendű jutalm akhoz, míg a pedagógusok maradtak ki a sorból.

Emelkedik az oktatók bére, akár 800 ezret is kaphat a „derékhad” januártól

Már a jövő héten megkaphatják a pedagógus ok év végi jutalmaikat, amelyek összege bruttó 75 és 150 ezer forint között mozog - értesült a Népszava.

Egy budapesti intézményvezető szerint részesülnek viszont a mostani juttatásból a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak is. Hozzátette azt is, hogy az igazgatók differenciálhatnak, vagyis magasabb jutalmat ítélhetnek meg azoknak, akik idén több pluszmunkát vállaltak.

A bónuszt az idei pedagógus-béremelésre szánt uniós források maradványaiból juttatják el a jövő héten.

Azt, hogy a pénz uniós forrásból érkezik, a KK a lapnak nem erősítette meg, de nem is cáfolta.