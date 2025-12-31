Két vonat frontálisan ütközött a perui Machu Picchu közelében.

A világhírű régészeti lelőhelyhez legközelebb eső cuscói ügyészség közlése szerint az egyik vonat kalauza meghalt a balesetben és 40-en megsérültek.

A baleset után az ablakokon keresztül kellett evakuálniuk az embereket. Egy tucat mentőautó és orvosi személyzet érkezett a távoli helyszínre.

A brit külügyminisztérium szóvivője azt nyilatkozta: „Támogatást nyújtunk a perui Machu Picchu közelében történt vonatbalesetben érintett számos brit állampolgárnak, és kapcsolatban állunk a helyi hatóságokkal.”

Machu Picchu Peru délkeleti részén található, ahol az Andok hegyei találkoznak az Amazonas-medencével.

A 15. századi inka citadella Peru turisztikai iparának gerincét alkotja, amely évente több mint 1,5 millió látogatót vonz, átlagosan napi 4500-at. Az ősi helyszínt az Inka Birodalom királyi menedékhelyként és szent vallási szentélyként használta.

A legtöbb látogató vonattal érkezik a közeli Aguas Calientes városából az UNESCO Világörökség részévé nyilvánított helyszínre. Machu Picchu gyalogosan is megközelíthető egy négynapos túrával.

A Ferrocarril Transandino vasúti ügynökség közlése szerint egy, a PeruRail által üzemeltetett vonat ebédidőben ütközött egy másik, az Inca Railhez tartozó vonattal a várost Machu Picchuval összekötő egyetlen vágányon.

A baleset oka egyelőre nem ismert.

Szeptemberben körülbelül 1400 turistát evakuáltak a Machu Picchut kiszolgáló Aguas Calientes vasútállomásról, és további 900 turista rekedt a vasúti síneken, miután tüntetők rönkökkel és kövekkel torlaszolták el a vasúti síneket.

A helyiek azt követelték, hogy tisztességes pályázati eljárás keretében válasszanak ki egy új busztársaságot, amely a Machu Picchu lábához szállítaná a látogatókat, és többször is tiltakoztak követeléseik érvényesítése érdekében – számolt be róla a The Telegraph.