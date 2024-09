Oroszország titokban Indiához fordult a kritikus elektronikai szállítások és érzékeny áruk biztosítása érdekében. Az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium 2022 októberében terveket készített arra, hogy mintegy 1 milliárd dollár értékben indiai rúpiát költsön olyan kereskedelmi csatornákra, amelyek a nyugati ellenőrzésen kívül működnének – derül ki a Financial Times által idézett kiszivárgott dokumentumokból.

Az FT szerint a projektet egy titokban tevékenykedő, a moszkvai titkosszolgálatokhoz kötődő kereskedelmi csoportnak küldött levelekben hozták nyilvánosságra. A szervezetet (Consortium for Foreign Economic Activity and International Interstate Cooperation in Industry) arra kérték, hogy dolgozzon ki egy tervet arra vonatkozóan, hogyan lehetne kritikus elektronikai alkatrészeket beszerezni Indiában.

Irgalmatlan mennyiségű rúpia halmozódott fel Putyinék zsebében

Ezen erőfeszítések középpontjában Moszkva hatalmas indiai rúpiakészlete állt. Miközben a nyugati szankciók Moszkvát sújtják az ukrajnai háború miatt, Oroszország képtelen volt hazaszállítani az Indiával folytatott, egyre növekvő olajkereskedelméből származó rúpiás nyereséget.

Tavaly nyárra a Kreml havonta akár 1 milliárd dollár értékű rúpiát is felhalmozott anélkül, hogy a valutát valahogy át tudta volna váltani vagy elkölteni. A konzorcium terve így némi kiutat kínált.

A tervezet szerint a tetemes mennyiségű rúpiát kettős felhasználású alkatrészek biztosítására költenék egy „zárt fizetési rendszeren” keresztül az orosz és indiai cégek között. Ez biztosítaná az eredetileg a nyugati piacokon vásárolt elektronikai berendezések folyamatos beáramlását – áll a kiszivárgott levelekben.

További pénzeszközöket indiai elektronikai gyárakba történő beruházásokra lehetne fordítani, amelyek Oroszország számára szükséges információs infrastruktúrát biztosítanának. Bár egyelőre nem világos, hogy a tervből mennyi valósult meg, az Financial Times által nyomon követett vámadatok egybevágnak a művelet céljaival.

A kiszivárgott levelezésben például körvonalazódott, hogy a rúpiákat az Indiából történő elektronikai és gépbeszerzésekre fordítanák, 2022 közepe óta a kereskedelem meredeken megugrott ezekben a kategóriákban. Egy indiai üzletember, akinek tudomása van az ügyről, az FT-nek azt mondta, hogy Oroszország azóta már vizsgálta, hogy Indiában létesítményeket hozna létre e célból.