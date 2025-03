Számos gazdasági történést figyelhetünk meg, amely miatt az áraknak csökkennie kellett volna, közeledik a béke, ennek jelei megjelentek a gazdaságban, az euró benézett négyszáz alá, tehát az importból jövő élelmiszereknek olcsóbbaknak kellene lenni, de a gáz és az olaj ára is csökkent, annak is meg kellene jelennie az árakban – mondta Orbán Viktor szokásos pénteki interjújában, a Kossuth rádióban.

Ezt megbeszéltük a kereskedőkkel, de a javaslataik elmaradtak az elvárttól, be kellett avatkozni – tette hozzá.

Orbán Viktor rámutatott, nem csak mi járunk ebben a cipőben, az árrésstopot számos más európai ország is választja, és ha ez nem vezet eredményre, jön más lépés, ezt egy-két ország már meglépte.

Árstop helyett árrésstop

Amikor árstopot alkalmaznak, akkor a kereskedő az árcsökkenés hatását továbbhárítja a magyar gazdákra, ha árrést szabályoznak, akkor a kereskedő beszerzési ára nem lehet több, ebben benne van a profit, nem lehet visszanyomni, a gazdák nem járnak rosszabbul – magyarázta a kormányfő.

Ha ársapka jön, az tovább hárítható, de garantáltan fogja meg az árakat.

Orbán Viktor elmondta, átnézte a gazdasági minisztérium a termékkört, ennek életszaga van, ez a 30 áru, amiből a nyugdíjasok és a családosok többet vásárolnak, ezért esett ezekre a termékekre a választásuk.

Ennek hatása már most látható, rengeteg akciós árat látok a boltokban.

Orbán Viktor kijelentette, biztos abban, hogy majd valamit kitalálnak a kereskedők, „mi pedig válaszolunk, magyarok vagyunk, mindig van ötletünk”.

Hozzátette, akár minden élelmiszerre is kiterjesztenék a árrésstoppot, hogy a boltosok ne játszák ki a szabályt és hozzák be a profitot más termékeken.

Az egy gyermekes anyák szja-mentességéről azt mondta, meggyőződésük, hogy a gyermekek megszületésének és felnevelésének az az origója hogy az anyák biztonságban érzik magukat.

Ez pedig akkor történik meg, ha a férjükre támaszkodhatnak, de ilyen vagy van vagy nincs, és miután a válások és az egyedül gyereket nevelők száma is nagy, és a pénzügyi teher miatt félnek a jövőtől.

Hozzátette, a 40-50 és az 50-60 éves anyák is kapnak majd kedvezményt, és a kiskorú gyerekek esetében az apák is jogosultak az adóvisszatérítésre. A miniszterelnök szerint „ennél többet már nehéz tenni a családok megsegítéséért”, és ezt más országokban nem is teszik.

Az méltányos, ha valaki vállal gyermeket, hisz az nem csak a saját örömére van, hanem életben tartja a nemzetet

– fogalmazott.