A nyugellátások pontos, időben történő megállapítása érdekében szigorú előírások biztosítják, hogy az ehhez szükséges bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséget megfelelően teljesítsék az érintettek, közöttük a munkáltatók is. Amennyiben nem megfelelően járnak el, az komoly következményekkel, akár 1 millió forintos bírsággal is járhat - hívta fel a figyelmet az Adó online.

Bővült a megőrzendő dokumentumok köre

A nyugellátásra való jogosultság és a nyugdíj összege a szolgálati idő hosszától és a nyugdíj alapjául szolgáló kereset, jövedelem nagyságrendjétől függ. Mindkét adat a foglalkoztatás során keletkezik. Ezért a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rögzíti, hogy a foglalkoztatónak a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával (például munkaviszonyával) összefüggő, a szolgálati időről, vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat meg kell őriznie a megadott időpontig.

A megőrzendő dokumentumok köre 2024. január elsejétől a foglalkoztatási igazolásokkal bővült. A jogszabály szerint az iratőrzési kötelezettség a 2024. december 31-éig keletkezett munkaügyi iratokra, adatokra, foglalkoztatási igazolásokra vonatkozik.

Ezeket az iratokat, adatokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni a foglalkoztató.

Amennyiben a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik, be kell jelentenie a munkaügyi iratok őrzésének helyét a székhelye, telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

Mulasztás esetén bírság

Ha a munkáltató nem, vagy késedelmesen teljesíti a bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit, akkor mulasztási bírságot rónak ki rá.

A mulasztási bírság nagyságrendjét az adott jogsértő magatartás körülményeinek mérlegelésével határozzák meg. Figyelembe veszik a mulasztás súlyát, esetleges gyakoriságát, a mulasztó magatartását.

A mulasztási bírság összege 50 ezer forinttól 500 ezer forintig, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 1 millió forintig terjedhet.

Kérelemre azonban méltányosságból lehetőséget adhatnak a bírság mérséklésére, elengedésére, részletfizetésre vagy fizetési halasztásra.