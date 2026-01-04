Olaszország radikális változtatással reagál több ezer autós turista és állampolgár gyakori felháborodására: 2026. június elsejétől bárki, aki az építkezések miatt dugóba kerül a fizetős autópályákon, pénzvisszatérítést igényelhet.

Ehhez az olasz közlekedésfelügyeleti hatóság, az ART egyértelmű küszöbértékeket határozott meg. Eszerint

az 50 kilométeres útvonalakon már tízperces késés is feljogosítja a sofőröket az útdíj visszatérítésére.

Ennél hosszabb távolságok esetén 15 percnyi többlet utazási időtől jár az arányos kompenzáció,

míg a legalább három órán át forgalomban ragadt sofőrök a teljes útdíj visszatérítését kérhetik.

Baleset, extrém időjárás esetén nincs visszatérítés

A kérelmeket egy központi alkalmazáson keresztül lehet majd benyújtani, amelyet minden magán úthálózatüzemeltető használ. A rendszer azonban nem fizet ki egy euró alatti összegeket – ez a limit az adminisztratív költségek csökkentését szolgálja.

Az új útdíj-visszatérítési rendszer ígéretesen hangzik, de tartalmaz egy lényeges korlátozást – figyelmeztetnek a fogyasztóvédők.

Ugyanis, csak a rendszeres útépítések okozta forgalmi dugók esetén jár visszatérítés, míg a balesetek, időjárás miatti fennakadások vagy sürgős útépítések miatti várakozásért nem lehet majd torlódási pénzt igényelni.