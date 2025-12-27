A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-nél 2025. december 31-én és 2026. január 1-én informatikai rendszerátállás miatt átmeneti, részleges értékesítési leállás lesz. A többórás átállás mind az e-matricával, mind pedig az e-útdíj-rendszerben közlekedőket érinti – olvasható a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. közleményében.

A 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömegű járművek (tehergépjárművek, buszok) által használt HU-GO e-útdíj-rendszerben 2025. december 31-én 23:15-től várhatóan 2026. január 1-én 14:15-ig nem lehet majd folyószámlaegyenleget feltölteni, és viszonylati jegyet vásárolni. A fuvarozóknak így előre, a technikai átállást megelőzően a január első napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva kell feltölteniük HU-GO-egyenlegüket.

2025. december 31-én 23:15-től várhatóan 2026. január 1-én 07:15-ig csak viszonteladók egy részénél (nagyobb benzinkúthálózatok töltőállomásain) és az online e-matrica viszonteladóknál lesz majd lehetőség azt megvásárolni.

A nemzetiutdij.hu oldalon, valamint a kisebb viszonteladó partnereknél nem lesz erre lehetőség. Ezért az e-matricát előre meg kell venniük azoknak, akik újévkor, az érintett időszakban tervezik használni a díjköteles gyorsforgalmi utakat.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kiemelte, a díjköteles utak használata a rendszerátállás alatt sem ingyenes.