Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett dokumentumból kiderül, amíg tavaly januárban 40 420 000 forint támogatást utalt ki az állam az ukrán menekültek ellátása érdekében, addig idén januárban ez az összeg 10 millió forinttal csökkent: 30 865 000 forintról tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Ennek egyik oka, hogy amíg egy esztendővel még 40 magyarországi településen éltek ukrán menekültek, addig 2026 januárjában összesen már csak 32 magyarországi település részesül állami támogatásban a hazánkban menedéket keresők ellátásával összefüggésben – derül ki az Economx által megismert adatokból.

Jellemző, hogy amíg tavaly januárban Budapest még 6 355 000 forintot kapott, idén ez 3 565 000 forintra csökkent. A Zala vármegyében élők viszont azon nem lepődnek meg, hogy Pethőhenye tavalyi támogatása (3 565 000 forint) idén sem csökkent.

Azt is fontos megjegyezni, hogy a havi támogatások mértékéről a Nemzetgazdasági Minisztérium minden hónapban dönt.

Egyébként a 2026. januári kifizetések összege most is jelentős eltéréseket mutat. Míg egyes települések több millió forinthoz jutnak, máshol néhány százezer forintos támogatást ítéltek meg erre a hónapra.

A legnagyobb összegű támogatást már nem Budapest, hanem a szintén ellenzéki vezetésű Hódmezővásárhely kapja, ahol januárban 4,1 millió forint jut az ukrán menekültek ellátására. Szintén a legmagasabb támogatási kategóriába tartozik Budapest, valamint Pethőhenye, amelyek egyaránt 3,565 millió forintban részesülnek.

A lista alsó végén Esztergom és Kispáli szerepel, mindkét település 155 ezer forintos támogatást kap az idei év első hónapjában. Ez a legkisebb összeg a januári döntésben érintett önkormányzatok között.

A támogatások több vármegyét érintenek: szerepelnek kedvezményezettek Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyéből, valamint a fővárosból is. A középmezőnyben több település 300–620 ezer forint közötti támogatásban részesül, ilyen például Baja, Orosháza, Kaba, Tuzsér, Szombathely vagy Dombóvár. Több mint 1 millió forintot kap Kerekegyháza, Páprád, Kisbér, Biatorbágy, Bonyhád és Veszprém.