Még a héten háromoldalú, amerikai-ukrán-orosz tárgyalásokra kerül sor az Arab Emírségekben Zelenszkij szerint. Az ukrán elnök davosi beszédében főként Európát bírálta, és közös fellépésre, erőfelmutatásra kérte az országokat.

Kitért azonban Orbán Viktorra is, a 444.hu szerint a magyar kormányfőről azt mondta, hogy egyes vezetők a városaikat kis Moszkvákká szeretnék alakítani.

„Minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbekólintást, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak” – mondta Zelenszkij.

Nem kellett sok hozzá, hogy Orbán Viktor a Facebook-oldalán reagáljon az ukrán elnök szavaira. Mint fogalmazott, úgy látja, nem fogják megérteni egymást.

„Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad” – fogalmazott Orbán.

Hangsúlyozta, hiába hízeleg neki, továbbra sem tudja az ország háborús erőfeszítéseit támogatni, de a válogatott sértések ellenére is számíthatnak rá az ukránok, hogy folytatják az ország ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal és a menekülteket is segíteni fogják.

„A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár.” – tette hozzá.