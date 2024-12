A múlt héten kamatdöntő ülést tartott a jegybank, amely picit be is szólt a kormánynak az adóemelések miatt. Orbán Viktor kormányfő pedig a hétvégi nemzetközi sajtótájékoztatóján mondott érdekeseket a forintról, mely ezt a hetet sem élte túl jelentős gyengülés nélkül. Megtudtuk azt, hogy mennyit keres az „átlagmagyar”, milyen kamatpályát vár a Fed, de eldőlt a jövő évi költségvetés sorsa is. Az előttünk álló hét nagy részét elviszi ugyan a karácsony, de néhány adat így is került a makronaptárba. Heti makrogazdasági összefoglaló