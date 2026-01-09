A szövetségi bevándorlási ügynök által tegnap Minneapolisban lelőtt nő Renee Nicole Good, egy 37 éves, háromgyermekes anya volt, aki nemrég költözött a városba. Díjnyertes költő és hobbi gitáros volt, akiről a város vezetői azt mondták, hogy jogi megfigyelőként vett részt a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) tevékenységében – írta a BBC.
A Trump-adminisztráció azonban „belföldi terroristának” nevezte.
Good halála országszerte tüntetéseket váltott ki, sokan „Igazságot Renée-nek” feliratú táblákat tartottak.
Édesanyja, Donna Ganger a Minnesota Star Tribune-nak elmondta , hogy lánya az egyik legkedvesebb ember volt, akit valaha ismert. „Egész életében gondoskodott az emberekről. Szerető, megbocsátó és gyengéd volt. Csodálatos ember volt.”
A Good családnak szervezett adománygyűjtés célja az volt, hogy 50 000 dollár összegyűljön a megsegítésükre, de, 15 óra alatt több mint 500 000 dollárt jött össze.
Renee Nicole Good amerikai állampolgár volt, eredetileg Colorado Springsből származott, és tavaly költözött Kansas Cityből Minneapolisba.
A Minnesota Star Tribune arról számolt be, hogy korábban egy podcastot vezetett második férjével, Tim Macklinnal, aki 2023-ban hunyt el. Van egy közös fiuk, aki most hatéves, mondta Macklin apja az újságnak.
Első férje, aki azzal a feltétellel nyilatkozott az amerikai médiának, hogy nevét nem használják, azt mondta, hogy Good nem volt aktivista, és a nő egy elkötelezett keresztény volt, aki fiatalabb korában Észak-Írországba járt ifjúsági missziókra.
Az Associated Press szerint korábban fogászati asszisztensként és egy hitelszövetkezetnél dolgozott, de az utóbbi években főként a gyerekekkel volt otthon.
Good kreatív írást tanult a virginiai Norfolkban található Old Dominion Egyetemen, és 2020-ban elnyerte az Amerikai Költők Akadémiájának alapképzési díját a Magzati sertések boncolásának megtanulásáról című írásáért. Good ugyanebben az évben végzett az egyetem Bölcsészettudományi és Irodalmi Karán angol szakon.
Több állami vezető is elmondta, hogy Good jogi megfigyelőként – önkéntesként, aki a tüntetéseken és műveletek során figyeli a rendőrséget és a biztonsági erőket – tartózkodott egy ICE rajtaütés helyszínén Minneapolis déli részén.
Good édesanyja a Minnesota Star Tribune-nak azt nyilatkozta, hogy lánya „semmi olyan dologban” nem vett részt, ami az ICE ügynökeinek kihívásával járt volna. A Fehér Ház tisztviselői, köztük az elnök is, azonban azt mondták, hogy Good nemcsak megfigyelte, hanem be is avatkozott a tisztek munkájába. Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere azt nyilatkozta, hogy Good egész nap „zaklatta és akadályozta a munkájukat” azzal, hogy autójával „elállta az utat” és „rájuk kiabált”.
Noem az újságíróknak elmondta, hogy Good „fegyverré tette a járművét”, majd megpróbálta elgázolni az egyik rendőrt, „hogy megölje vagy testi sértést okozzon ügynökeinek, ami belföldi terrorcselekmény”.
Az ICE ügynöke féltette az életét, mondta Noem, és „védekező lövéseket adott le". Ezt a beszámolót Trump is alátámasztotta, aki a Truth Socialon azt írta, hogy „az autót vezető nő nagyon rendetlen volt, akadályozta a forgalmat és ellenállt”. „Profi agitátornak” nevezte, aki „erőszakosan, szándékosan és kegyetlenül” elgázolt egy ICE-tisztet.
A város polgármestere azonban azt mondta, hogy az ügynök, aki lelőtte Goodot, meggondolatlanul járt el.
„Miután magam is láttam a videót, szeretném mindenkinek közvetlenül megmondani: ez hazugság” – mondta Jacob Frey. „Ez egy ügynök volt, aki felelőtlenül használta a hatalmát, aminek következtében valaki meghalt, megölték.”
Good állítólag mindössze néhány háztömbnyire lakott attól a helytől, ahol megölték, a helyszín pedig nagyjából egy mérföldre van attól a helytől, ahol George Floydot 2020-ban meggyilkolta egy városi rendőr, ami világszerte rasszizmusellenes tüntetéseket váltott ki.
