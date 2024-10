Egy coloradói férfi nyújtott be elsőnek keresetet a McDonald's ellen a Quarter Pounder hamburgerekhez köthető E. coli járvány miatt, amely egy ember halálát okozta, és közel 50 embert betegített meg. A feljelentés azt állítja, hogy Eric Stelly október 4-én evett egy McDonald's szendvicset, és néhány nappal később E. coli-tesztje pozitív lett. Colorado egészségügyi tisztviselői később azt mondták a férfinak, hogy betegsége összefügg a McDonald's járványával. Stelly a chicagói Greeleyben perelte be a céget, ahol a székhelye van. 50 ezer dollárt követel hanyag kezelés miatt - írta meg a Reuters.

Ron Simon, Stelly ügyvédje elmondta, hogy további 15 embert képvisel, akiket érintett a fertőzés.

A részvények a per híre után visszaestek.

A McDonald's egyesült államokbeli elnöke, Joe Erlinger szerdán azt mondta, hogy a gyorséttermi láncnak újra fel kell építenie a fogyasztók bizalmát. Első lépésként levették az étlapról az érintett terméket.

A járvány az Egyesült Államok nyugati és közép-nyugati részén, egy ember halálát okozta, tízen pedig súlyos szövődmények miatt kórházba kerültek. Mintegy 50 ember ferőződött meg a baktériummal, amelyrőlmég mindig nem derült ki, hogy a hagymán vagy a hamburgerhúson telepedett meg.

A CDC és a McDonald's közösen vizsgálta mi okozhatta a fertőzést.

A McDonald's közölte, hogy a Taylor Farms szállította a fertőzésért okolható szeletelt hagymát. A cég nem válaszolt a vádakra, de közben a US Foods (USFD.N) több tételt visszahívott egy coloradói üzemben előállított sárgahagymából – írta meg a Reuters.

Kiderült, a Burger King üzletek körülbelül 5 százaléka is a Taylor Farmstól szerez be árut, de a cég szóvivője azt mondta, hogy a Burger Kinggel még nem vették fel a kapcsolatot, és semmilyen megbetegedésről nem tudnak. A KFC, a Pizza Hut és a Taco Bell láncokat üzemeltető Yum azt mondta, hogy elővigyázatosságból nem használják a hagymát.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala is megerősítette, hogy a Taylor Farms volt a beszállító az érintett McDonald's telephelyeknek, és azt is, hogy a vállalat önkéntes visszahívást kezdeményezett.

Az E. coli O157:H7 törzs, amely a McDonald's járványhoz vezetett, ugyanaz, mint az 1993-as Jack in the Box (JACK.O) incidenshez kapcsolódó törzs, amely négy gyerek halálát okozta. A McDonald's beszállítói gyakran tesztelik termékeiket, és a CDC által a járvány kitörésére megadott dátumtartományon belül is elvégezték ezt, de egyikük sem azonosított E. coli törzset – közölték a cég szóvivői.