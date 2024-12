Nagyszabású kutatásban vizsgálta a különböző autók gyalogosokra vonatkozó veszélyességét az Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). A tesztek alapján egyértelműen bebizonyosodott, hogy a magas autók kétszer akkora eséllyel okoznak súlyos sérülést egy gyalogosnak, mint a hagyományos felépítésű járművek - számolt be a Road and Track cikke alapján Totalcar.

A kutatás során összesen 202 autót teszteltek, amelyek átlagosan 43 km/h-s sebességgel haladtak. Az adatok alapján megállapították, hogy

egy középmagasságú személyautó 60 százalékban közepesen súlyos, 30 százalékban pedig súlyos sérüléseket okoz. Ezzel szemben egy medián magasságú pickupnál, aminek az eleje átlagosan 33 centiméterrel magasabb az előbbinél, már a közepesen súlyos sérülésekre is jóval nagyobb, 83 százalék az esély, súlyos sérülések pedig 62 százalékos eséllyel történnek.

A tesztek azt is egyértelműen kimutatták, hogy a magas építésű autóknál a sebesség jóval nagyobb hatással van a sérülések súlyosságára. Amíg egy normál medián magasságú személyautónál 24 km/h sebességnél 9 százalék, 56 km/h-nál pedig 52 százalék a súlyos sérülés esélye, a magas építésű autóknál a sebesség növekedésével 11 százalékról 91 százalékra nő a súlyos sérülés veszélye.

A szervezet szerint a különbség oka az, hogy a gázolásos baleseteknél nagyon nem mindegy, hol ér az autó a gyalogoshoz.

Amíg egy normál méretű autó eleje körülbelül térd vagy combmagasságban van, addig egy magas építésű pickup akár a gyalogos mellkasáig is érhet.

Ez jelentősen növeli a veszélyes fej-, nyak- és mellkassérülések kockázatát.



Az IIHS szerint csökkenteni kellene a városi sebességhatárokat és az autók magasságát, valamint fejlettebb vészfékező rendszerekre is szükség lenne a járművekben.