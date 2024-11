Ausztriában több mint 200.000 baromfit érint a járvány, nyugati szomszédunk egészét fokozottan veszélyeztetett területnek nyilvánították, szigorították az intézkedéseket a fertőzések megakadályozása érdekében:

a gazdáknak el kell különíteniük a szárnyasokat a vadmadaraktól, több magas kockázatú régióban pedig a baromfiakat csak zárt térben tarthatják.

A madárinfluenza, minden évben különösen tavasszal és ősszel bukkan fel Európában. A rendkívül fertőző vírus vadmadarakról háziasított állatokra is átterjedhet, és a fertőzött baromfi rendszerint elpusztul. Ritka esetekben a baromfitelepeken dolgozók is megfertőződhetnek, de az osztrák egészségügyi minisztérium szerint Európában eddig nem regisztráltak ilyen megbetegedés - írja az n-tv.de német hírportál azzal, hogy az élelmiszereken keresztül a vírus nem terjed.

Az Egyesült Államok járványügyi központja (CDC) új ajánlást adott ki a madárinfluenzával kapcsolatban.

A szervezet szerint minden fertőzött állattal érintkező mezőgazdasági dolgozót meg kell vizsgálni, függetlenül attól, hogy vannak-e tünetei

- írja a Portfolio.

Ezzel párhuzamosan az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) kiterjesztette a madárinfluenza-tesztek alkalmazását tejgazdaságokra, mivel a vírus tej- és baromfifarmokon is gyorsan terjed. A CDC kutatásai alapján a fertőzött mezőgazdasági dolgozók között előfordulhat, hogy a tünetek nélküli eseteket alulbecsülték, ezért ajánlják számukra a Tamiflu vírusellenes gyógyszert, és azt, hogy bővítsék a védőfelszerelésekre vonatkozó útmutatásokat, beleértve a szemvédelmet is.

Az USDA adatai szerint március óta 15 államban közel 450 tejgazdaságot érintett a madárinfluenza. A CDC eddig 46 emberi megbetegedést azonosított.

Október Oregon államban egy sertésben mutatták ki először a madárinfluenza-vírust, amelyet rövidesen egy másik sertésnél is igazoltak. A sertésekben kimutatott fertőzés figyelmeztető jel, mivel a korábbi emberi járványok is ebből az állatfajból indultak. Az Egyesült Államok most a fertőzések nyomon követésére, a védekezés erősítésére és a mezőgazdasági dolgozók fokozott vizsgálatára helyezi a hangsúlyt.

Mindkét országban jelentős intézkedésekkel próbálják megállítani a fertőzések terjedését,

egyes helyeken pedig már olyan szigorú szabályokat vezettek be, hogy a fertőzött állományok szigorú karantén alá kerülnek, hogy megóvják az állatállományt és csökkentsék a járvány emberi terjedésének kockázatát.