Ismét a vásárlóknak köszönhetően kapott rangos elismeréseket a Lidl Magyarország. A Nők Lapja harmadik alkalommal hirdette meg a Food Awards versenyt, amelyen a magazin olvasói a termékeken túl idén először a kereskedelmi áruházláncokra is leadhatták szavazataikat. A Lidl hat első helyezést ért el, többek között

a Kedvenc áruházam,

a Legjobb ár-érték arány,

valamint a Legzöldebb kereskedelmi lánc kategóriákban diadalmaskodott.

A kiskereskedelmi áruházlánc közleménye szerint számos rangos szakmai elismeréssel gazdagodott az elmúlt két évtized során, viszont

azok a díjak, amelyeket a vásárlók szavazatainak köszönhetően nyert el a vállalat, mindig kiemelt jelentőséggel bírnak.

„Ez is megerősítik elkötelezettségünket, hogy az országszerte megtalálható 207 üzletünkben továbbra is széles választékot, illetve magas minőségű, egészségtudatos táplálkozást támogató élelmiszereket kínáljunk vásárlóink számára. Ezek az elismerések különösen fontosak számunkra, mert egyúttal a vásárlók visszajelzései is. Jóleső érzés azt látni, hogy nemcsak a szakma, hanem vásárlóink is elégedettek velünk, szívesen választanak minket és termékeinket” – nyilatkozta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője annak kapcsán, hogy a diszkontlánc hat elismerést kapott a Food Awards versenyén.