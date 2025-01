Már a második egymást követő évben

az Apple a világ legértékesebb márkája

a brit Brand Finance piackutató és üzleti tanácsadó vállalat 2025-ös Global 500 ranglistája alapján.

Az Apple márka értéke egy év alatt 11 százalékkal, 574,5 milliárd dollárra nőtt.

A rangsorban a második helyet ismét a Microsoft szerezte meg, amely 35 százalékkal 461,1 milliárd dollárra növelte értékét. A harmadik a Google, amelynek márkaértéke 24 százalékkal, 413 milliárd dollárra emelkedett. a negyedik az Amazon lett 15 százalékos növekedéssel, 356,4 milliárd dollárra.

Az ötödik helyre a Walmart márka került, értéke erőteljesen, 42 százakkal 137,2 milliárd dollárra ugrott.

A tíz legértékesebb márka közé tartozik még a Samsung (110,6 milliárd dollár), a TikTok (105,8 milliárd dollár), a Facebook (91,5 milliárd dollár), az Nvidia (87,9 milliárd dollár) és a kínai State Grid Corporation. (85,6 milliárd dollár).

A Deutsche Telekom a legértékesebb európai márka, az összesített rangsorban a 11. helyet szerezte meg (+16 százalék, 85,3 milliárd dollár).

Az Instagram a 12. helyen áll (79,9 milliárd dollár). Az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) és a China Construction Bank a 13., illetve a 14. helyet szerezte meg 79,1 milliárd dollárral, illetve 78 milliárd dollárral. Ugyancsak Kínából az Agricultural Bank of China a 16. (70,2 milliárd dollár), a Bank of China pedig a 19. (63,8 milliárd dollár) lett.

A 15. a Verizon 72,3 milliárd dollár (+1 százalék), a 17. az ugyancsak amerikai Home Depot, amelynek piaci értéke 23 százalékkal 65,1 milliárd dollárra emelkedett.

A japán márkák közül a Toyota végzett az élen, a 18. helyet szerezte meg 64,7 milliárd dollárral, ami 23 százalékos márkaérték növekedést jelent.

A 20-as listát a kínai Moutai zárja, a szeszipari vállalat márkaértéke 17 százalékkal, 58,4 milliárd dollárra emelkedett.

Az első ötszázban 193 amerikai márka található, ők adják az ötszáz cég együttes márkaértékének több mint a felét.

Kínát 69, Németországot 27 márka képviseli a rangsorban, ami az összérték 15, illetve 6 százaléka.

A Brand Finance szerint a világ 500 legértékesebb márkájának összértéke az elmúlt egy évben 10 százalékkal, csaknem 9500 milliárd dollárra nőtt.