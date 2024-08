Bár sokan rögtön rávágnák, hogy az első kriptopénz a bitcoin volt, a technológia elődje már a 80-as évekbe nyúlik vissza, amikor a holland kamionsofőrök készpénz helyett egy újfajta kártyát kaptak kiadásaik fedezésére. A tranzakciók ellenőrzése ugyan még jóval kezdetlegesebb volt a mai kriptopénzekénél, de alapjaiban már hordozta a későbbi digitális valuták egyes jellemzőit. 1990-ben megjelent egy általános felhasználási célú, e-cash nevű fizetési rendszer is, de a DigiCash nevű vállalat csődbe ment, tulajdonképpen azért, mert a megoldás még megelőzte a korát.

Magyar fejlesztésű kriptovaluta, ami aranyat ér? Bár a kriptovalutákat és a blokklánc technológiát a digitalizációhoz kötjük, ezen a területen is találkozunk konzervatívabb megoldásokkal, amelyek kézzel fogható, valós, belső értékkel rendelkező eszközöket tokenizálnak. Az egyik ilyen kezdeményezés éppen Magyarországról érkezik; az Apraemio kriptovalutája az $APRA , amelynek tulajdonosai befektetői minőségű aranyra válthatják tokenjeiket, azok kriptotőzsdére történő lépésének pillanatától. Az Apraemio az arany évezredes egyedi tulajdonságaira támaszkodva olyan befektetőket céloz elsősorban, akik hosszútávon is biztonságos befektetési lehetőséget, valamint az infláció elleni védelmet keresnek.

Fotó: Apraemio

A kriptopénz-korszak hajnalát a bitcoin 2009-es megjelenésétől számítjuk, ezt egyrészt az egy évvel korábban beinduló gazdasági világválság váltotta ki, másrészt az egyre általánosabban használt, mindenhol elérhető internet tette lehetővé.

Ma már több ezer kriptovaluta létezik, melyek közül a bitcoinon kívül mindegyiket altcoin néven is ismernek. Az újfajta fizetési megoldásnak több előnye is van a hagyományos pénzekhez, a jegybanki irányítású valutákhoz képest, és mára olyan hibrid megoldások is megjelentek, amelyek valamilyen fizikai alapra, például aranyra épülnek, mint a már fentebb is említett magyar fejlesztésű $APRA.

De vajon ön hol tart a kriptovaluták megismerésében? Még nem volt velük dolga, esetleg óvatosan érdeklődik irántuk, vagy már feketeövesnek számít a területen? Az alábbi kvíz kérdéseire adott válaszaiból maga is leszűrheti a digitális valuták világában szerzett ismereteit.

A cikk elkészültét az Apraemio támogatta.