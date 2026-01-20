A Dacia Sandero lett Európa legkelendőbb személyautója 2025-ben, megelőzve a Renault Cliót és a Volkswagen T-Rocot. Az európai újautó-piac mérsékelt, de stabil növekedést mutatott, összesen 13,3 millió eladott járművel – írja a Profit gazdasági portál.

Az év egészét tekintve az európai újautó-piac mérsékelt, de folyamatos növekedést mutatott:

összesen 13,3 millió jármű kelt el, ami valamivel több mint két százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

Különösen erősnek bizonyult a december, amikor az eladások közel nyolc százalékkal nőttek. A gazdasági portál beszámolója szerint az év utolsó hónapjában a rangsor többször is változott, ugyanakkor a toplista élén nem történt módosulás.

2025-ben Európában összesen 243 676 Dacia Sandero talált gazdára.

Bár ez közel tíz százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest, a modell így is megőrizte első helyét, továbbra is a román márka legsikeresebb típusa maradt. A második helyen a Renault Clio végzett 229 778 eladott példánnyal, ami közel hat százalékos növekedést jelent a 2024-es számokhoz képest.