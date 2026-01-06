A Suzuki a magyarországi újszemélyautó-piacon

14 285 regisztrált gépjárművel, 11,04 százalékos részesedést ért el 2025-ben, így a márka megőrizte vezető pozícióját a piacon

– közölte a Datahouse újautó-eladási statisztikái alapján a Magyar Suzuki Zrt. hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, hogy ezáltal a Suzuki az esztergomi gyártás megkezdése óta 22. alkalommal végzett az első helyen a magyar személygépkocsi-piacon.

A közlemény szerint a Magyar Suzuki a többi autóipari szereplőhöz hasonlóan, a stabil és költséghatékony működésre, illetve a versenyképesség fenntartására koncentrált. A Magyar Suzuki a teljes hazai újszemélyautó-piacon a tavalyi évhez képest enyhe növekedésre számított. Végül a szektor, 6,44 százalékos növekedést könyvelhetett el.

Az esztergomi gyártóvállalat stabil működésében nagy szerepet játszottak az év végéig megvalósult gyármodernizációs fejlesztések, illetve a két magyarországi gyártású modell, az S-CROSS és a Vitara népszerűsége is.

Közölték, az S-CROSS 6500 eladott autóval első, a Vitara pedig 5590 darabszámmal harmadik lett az összes Magyarországon értékesített újszemélyautó között. A hibrid modellek iránti keresletet mutatja, hogy a járvánnyal, energiaválsággal, geopolitikai konfliktusokkal, inflációval nehezített öt év alatt készült el 2025-ben a félmilliomodik esztergomi modell ezzel a hajtásrendszerrel. Mindeközben a Vitarából tavaly februárban elkészült az egymilliomodik darab.

A Magyar Suzuki Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta is a japán anyavállalat egyetlen európai gyártóegysége. A cég partnereinek, beszállítóinak, valamint a 78 tagú országos márkakereskedői hálózatának köszönhetően

hozzávetőlegesen 10 000 munkavállaló megélhetéséhez járul hozzá.

Az esztergomi gyár 1992 októberében kezdte meg a termelést. Itt készülnek - már hibrid változatban is - a Vitara és az új S-CROSS modellek. A vállalat olyan távoli országokba is szállít, mint Mexikó, Új-Zéland vagy Japán. A hazai és nemzetközi piacra készülő gépjárművek gyártásán kívül a társaság importált Suzuki gépkocsik, motorkerékpárok és hajómotorok értékesítésével is foglalkozik. A vállalat a 2024-es adatok alapján az ország 13. legnagyobb árbevételű cége.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint

a Magyar Suzuki Zrt. árbevétele 2024-ben 2,245 milliárd euró,

míg egy évvel korábban 2,871 milliárd euró volt. A társaság 2024-ben 35,264 millió euró nyereséggel zárt, 2023-ban pedig 141,708 millió euró volt az adózott eredménye.